Das große Staffelfinale steht vor der Tür und auf so manchen Höfen denkt man schon einige Schritte weiter. Zwischen Luftballonspaß und Tretbootfreuden werden aber auch noch ein paar bittere Tränen vergossen.

Kurz vor dem großen "Bauer sucht Frau"-Finale zieht Showbegleiterin Inka Bause ein erstes Resümee. Mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht verrät die Chefverkupplerin, dass man sich auf einigen Höfen bereits in einer rosaroten Nachspielzeit befindet. So haben sich bei den beiden Pferdefreunden Ulf und Anna Lina die Schmetterlinge im Bauch mittlerweile verdoppelt: "Natürlich sind wir verliebt!", freut sich die gelernte Pferdewirtin. Mit Ulf zusammen funktioniere es halt auf allen Ebenen, so die überglückliche Kandidatin. Nach der Hofwoche findet bereits ein reger Besuchsaustausch statt. Mal besucht Ulf seine Anna Lina auf dem Pferdehof, mal läuft es andersrum. Im schönen Schleswig-Holstein haben sich zwei gefunden, die sich nicht mehr loslassen wollen.

Auch in Niedersachsen hat Liebesbote Amor ganze Arbeit geleistet. Bei Käsemacher Arne und seiner Antje schmiedet man sogar schon eifrig Umzugspläne. Ein spontaner Wanddurchbruch vom unrenovierten zum renovierten Wohnbereich markiert den Beginn einer baulichen Liebesoffensive: "Ich fühle mich wie in einem Märchen", flüstert Arne seiner Antje beim gemütlichen Käsegrillen zu. Am Abend schwingen die beiden Turteltauben noch gemeinsam das Tanzbein. Nach fünf Walzerschritten funkeln die Augen wie frisch geschliffene Diamanten: "Ich freue mich so auf unsere Zukunft", jauchzt Antje.

Jungbauer Max ist hin und weg

Bauer Jörg und seine Patricia schmieden Umzugspläne. (Foto: RTL/Stefan Gregorowius)

Während der westfälische Viehwirt Theo und seine Andrea bunte Liebesluftballons in den Himmel schicken, gönnen sich Pfälzer Max und Anna eine entspannte Fahrt mit dem Tretboot. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint und der hochrote Max bastelt sich seinen ganz persönlichen Satz des Jahres zusammen: "Wenn wir zusammen Händchen halten, blende ich alles um mich herum einfach aus", gesteht der Jungbauer mit zittriger Stimme.

Ebenfalls auf Wolke sieben balzen Ammenkuhhalter Jörg und seine Patricia in Richtung Zukunft. Über den Dächern "der grünen Lunge des Ruhrpotts" (so bezeichnet Patricia ihre Heimatstadt Duisburg) schmiedet das verliebte Paar noch unfertige und auf wackligen Füßen stehende Umzugspläne. "Ich arbeite ja bei der Stadt Duisburg und da habe ich mich auf vier Jahre in meinem Job verpflichtet", erklärt die Blondine mit der hibbeligen Attitüde. Jörg ist zunächst enttäuscht, zeigt aber schon bald Verständnis: "Dann warten wir eben noch vier Jahre mit dem Umzug", gibt sich der Bauer standhaft und zuversichtlich.

Kein Liebesglück für Maik und Martin

Nicht ganz so rund läuft es auf den Höfen vom Almbauer Martin und Rindermastwirt Maik. Letztgenannter stößt beim Pizzamachen an seine Grenzen. Hofdame Cathrin zweifelt: "Er ist halt so überhaupt nicht selbständig", grummelt die Produktmanagerin in der Heimtierbranche. Die angespannte Gefühlslage endet in einem offenen Gespräch am Nordseestrand. Nicht nur Cathrin kämpft mit negativen Gedanken. Auch Maik hat sich von der Hofwoche mehr erhofft. Bei beiden ist irgendwie die Luft raus. Tränen fließen. Aus die Maus.

Ein paar Hundert Kilometer weiter südlich zieht man ebenfalls einen vorzeitigen Schlussstrich. Trotz eines Käsespätzle-Highlights im Kreise der Familie sind sich Biobauer Martin und seine Carola einig, dass es zwischen den beiden nicht wirklich gefunkt hat. So geht die Balzphase der 18. "Bauer sucht Frau"-Staffel mit viel Licht, aber auch mit etwas Schatten zu Ende. Bleibt nur noch die Frage: Wie ging es für die vermeintlich glücklichen Paare nach den Dreharbeiten weiter? Beim großen Formatfinale bringt Inka Bause morgen Licht ins Dunkel. Wir stellen schon mal das Bier kalt.