Emely schenkt Tade reinen Wein ein. Loretta und Sascha kapitulieren vor dem Endgegner "Friendzone". Und Michael und Jan Hendrik stürzen ins Tal der Tränen. Kurz vor dem Ende der Hofwoche überschlagen sich auf einigen Höfen die Ereignisse.

Eigentlich könnte alles so schön sein. Eingerahmt in ein Panorama voller Berge, satter Weiden und rosaroter Wattewolken am Himmel lassen die Bauern und die Kandidaten ihre Herzen sprechen. Doch wo sich das große Liebesglück ausbreiten soll, grätschen manchmal Gefühle wie Angst, Ohnmacht und Beklemmung dazwischen. Bei Fleckviehzüchter Michael ist die Situation kurz vor Ende der Hofwoche besonders zerfahren.

Loretta und Sascha - Mehr als Freundschaft ist nicht drin.

Während Hofboy Jan Hendrik bei dem Gedanken an all die möglichen Zukunftsoptionen Rotz und Wasser heult, fühlt sich Michael mehr und mehr "erdrückt" vom großen Ganzen: "Ich kann mir momentan keine Beziehung mit Dir vorstellen", gesteht Michael. Für Jan Hendrik bricht in diesem Moment eine Welt zusammen, denn eigentlich wünscht sich der gebürtige Südafrikaner nichts sehnlicher als eine gemeinsame Zukunft. "Ich würde gerne kämpfen, aber ich kann nicht als dein Freund hierbleiben", schluchzt Jan Hendrik.

"Lass uns im Guten auseinandergehen"

Auch bei Schafhalter Tade im schönen Nordfriesland nimmt das geplante Liebesabenteuer eine unerwartete und unschöne Wendung. Hofdame Emely ist sich bereits nach kurzer Zeit auf dem Hof sicher, "dass etwas fehlt". Bei einem Strandkorb-Vieraugengespräch schenkt die blonde Besucherin ihrem sichtlich schockierten Gastgeber reinen Wein ein. "Lass uns im Guten auseinandergehen", schlägt Emely vor. Tade nickt enttäuscht. Der treue Dackelblick hilft aber nicht weiter. Im hohen Norden ist die Liebesreise beendet, noch bevor sie richtig angefangen hat.

Am anderen Ende Deutschlands hat auch Hofdame Claudia mit Gefühlen zu kämpfen, die sie nur allzu gerne abschütteln würde. Der, der ihr dabei helfen sollte, gibt sich zwar Mühe. Beim Versuch, über seinen Schatten zu springen, stößt Biobauer Martin aber in regelmäßigen Abständen an seine Grenzen. So baut sich der wortkarge Landwirt erst ein romantisches Kartenhaus zusammen, in dem er seine Hofdame nach getaner Arbeit zum gemütlichen Sessellift-Ausflug mit anschließender Brotzeit einlädt, nur um es dann mit zäher Stille und körperlicher Unnahbarkeit wieder zu zerstören. "Mir fehlt dieses warme Gefühl", klagt Claudia mit traurigem Blick.

Hat Amor etwa Mundgeruch?

Bei Jan Hendrik und Michael kochen die Emotionen hoch.

Warme Gefühle sind auch im tiefen Baden-Württemberg Mangelware. Statt sich zwischen paarungsbereiten Hengsten und furchteinflößenden "Höllenmaschinen" endlich näherzukommen, ziehen Loretta und Sascha beinahe zeitgleich ein überraschendes "Friendzone"-Resümee. Was ist plötzlich los auf den Höfen? Hat Amor etwa Mundgeruch?

Zum Glück gibt es noch ein paar "Format-Gallier", die sich erfolgreich dem Anti-Liebesglück-Gegenwind mit ausgebreiteten Armen und viel Euphorie und Optimismus in den Herzen entgegenstellen. So kommt Shy-Guy Maik seiner prächtigen Cathrin immer näher. Viehwirt Theo hat abseits der Format-Statuten in Gestalt von "Nachbarin" Andrea die große Liebe gefunden. Und bei Käsemacher Arne und seiner Antje scheint sowieso jeden Tag die Sonne.

Auf den Käse und die Liebe!

Bergkäseherstellung, Käsebruch, Pressmoment: Antje saugt alles Neue auf wie ein Schwamm. Arne ist mehr als begeistert von seiner Hofdame, die nicht nur nett grinsen, sondern auch toll malen kann. Zum Ende des Hofwochenglücks präsentiert sich das Vorzeigepaar im Weinrausch, umrahmt von einer Herde neugieriger Kühe. Genau das ist "Bauer sucht Frau"! In diesem Sinne: Hoch die Tassen! Auf den Käse und die Liebe!