Auf den Liebeshöfen fahren die Emotionen Achterbahn! Cowboy Tom trifft eine wichtige Entscheidung, Gänsefreund Heiko und Hofgast Basti sind nicht immer einer Meinung und Olivenbauer Karl-Heinz entpuppt sich als sturer Schoßhund-Allergiker.

Nach vielen Stunden der Beschnupperung zieht man auf manchen Höfen bereits die ersten Resümees. Bei Ponyzüchterin Katrin beispielsweise könnte es besser gar nicht laufen. Ganz egal was Herzbube Marc auch anpackt: Der Schweizer meistert jede Herausforderung mit einem Lächeln im Gesicht. Die Kärntnerin ist so begeistert von ihrem Hofgast, dass sie kurz vor dem Ende der Hofwoche mit einer ganz besonderen Überraschung um die Ecke kommt. Beim Fünf-Sterne-Glamping mit eingeplantem Whirlpool-Spaß soll der Liebesturbo gezündet werden. Katrins Plan geht auf. Zwar fallen die beiden Turteltauben (noch) nicht übereinander her. Aber für tiefe Blicke und nachhaltige Komplimente ("Haare, Augen, Humor: Das passt schon!") reicht es allemal.

Cowboy Tom aus Australien trifft eine wichtige Entscheidung. (Foto: RTL)

Auch bei Farmer Emil in Namibia und Cowboy Tom in Australien ist die gute Laune ein ständiger Begleiter. Während sich Emil und seine stets etwas aufgekratzte Susan bei einer abschließenden Safari noch einmal die letzten "Bestätigungen" holen ("Ich finde dich toll, das hat auf jeden Fall Potential mit uns!") und zum Abschluss erstmals die Lippen spitzen ("Du darfst mir auch zwei Kussis geben!"), trifft Tom nach einem leckeren, selbstgemachten Känguru-Gulasch-Schmaus mit seinen beiden Damen eine wichtige Entscheidung. So muss Astrid leider die Koffer packen ("Das hat leider nicht so gepasst"). Karin hingegen darf bleiben und noch ein paar weitere Tage das "ruhige Leben" im australischen Nirgendwo genießen.

"Ich habe meinen Puls überall gespürt"

Bleiben noch Gänsefreund Heiko aus La Palma, Olivenbauer Karl-Heinz aus Italien und Neuankömmling Johannes, der in Österreich 27 Pferde, 30 Schweine, vier Katzen und einen Hund versorgt. Für den 27-Jährigen mit den aufgepimpten Löckchen haben sich gleich vier Traumprinzen angemeldet. Ihre Namen: Flo, Florian, Conner und Jan. Zur Begrüßung gibt es eine Pulle Sekt und ganz viel Gänsehaut: "Ich habe meinen Puls überall gespürt", gesteht Johannes mit zittrigen Händen.

"Bauer sucht Frau International" im TV "Bauer sucht Frau International" ist immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Zudem gibt es die Sendung jederzeit zum Abruf auf RTL+, die neueste Folge steht dort jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung bereit.

Gemüsebauer und Balkonschmücker Heiko hat das erste Kennenlernen schon lange hinter sich gebracht. Mit Hofknabe Basti geht es bereits in Richtung "Finetuning". Wie tickt man zusammen im Alltag? Wie läufts bei der Arbeit? Und wer findet auf dem Obstmarkt von Santa Cruz die frischesten Früchte? Heiko ist voll in seinem Element.

Egal ob als fleischgewordener Wegweiser, Geschichtenerzähler oder Kommandant: Heiko hat die Strippen fest in der Hand. Basti findet Heikos Auftreten nicht ganz so prickelnd. Der Modefotograf aus München würde lieber weniger arbeiten und dafür mehr reden: "Ich will doch kein Praktikum bei dir machen!", meckert der Hofbesuch. Heiko zuckt nur kurz mit den Schultern: "Ich suche ja nicht nur ein Kuschelbär für die Couch", kontert der schlaksige Wahl-Spanier.

In Italien werden die ersten Koffer gar nicht erst ausgepackt

Ebenfalls etwas schwieriger gestaltet sich die Situation auf dem Hof von Olivenbauer Karl-Heinz. Der eben noch ganz selbstbewusst mit den Bewerbungsbögen von vier Frauen jonglierende Sauerteigbrot-Experte "muss" nach einem kurzen, aber intensiven Willkommensplausch bereits die erste Favoritin schon wieder nach Hause schicken. Der Grund: Die blonde Bettina gibt es nur im Doppelpack mit Schoßhündchen "Willy". Auf Vierbeiner, "die überall im Haus rumlaufen", hat der Frührentner aber keine Lust.

Da Karl-Heinz neben 220 Olivenbäumen auch einen dicken Sturkopf sein Eigen nennt, ist das Kapitel Bettina damit auch schon wieder beendet. Kaum ist die erste aus dem Haus, kommt auch schon die zweite Kandidatin um die Ecke. "Genussmensch" Claudia aus der Schweiz will es ruhig angehen lassen. Schließlich sagte schon der weise Konfuzius: "Wer es eilig hat, der soll langsam gehen." Ob der kernige Karl-Heinz mit so viel Gelassenheit auf Dauer klarkommt?