Was fehlt noch auf der kunterbunten DSDS-Genre-Torte? Na, ist doch klar! Nach ganz viel Pop, Rock und Co. schreit die Menge nach pumpenden Vibes aus dem Ballermann-Lager. Ein junger Berliner hat sich entsprechend vorbereitet - sehr zur "Freude" von Jurorin Leony.

Die vielfältigen Castings bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) gleichen nicht nur einem Schaulaufen der unterschiedlichsten Persönlichkeiten, sondern auch einer zwischen laut und leise pendelnden Genre-Competition. Nach vier Casting-Tagen meint der aufmerksame Zuschauer schon alles gesehen und gehört zu haben. Pop, Rock, Soul, Hip-Hop, Schlager: Für jeden Geschmack war schon etwas dabei - na ja, für fast jeden.

DSDS im TV "Deutschland sucht den Superstar" ist immer samstags und mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die Sendung ist außerdem auf RTL+ abrufbar.

Eine Branche wartet noch geduldig auf ihren musikalischen Fahnenträger. Am fünften Casting-Tag ist es dann aber endlich so weit. Der 21-jährige Sam Schmidt alias "Schmitty Extreme" braucht keine drei Sekunden, um den Anwesenden zu zeigen, was im DSDS-Genre-Topf als Zutat noch fehlt: "Ich werde der nächste große Ballermann-Star!", tönt der Berliner. Mit dicker Daunenjacke und Sonnenbrille wandelt der Hauptstädter auf den Spuren von Ikke Hüftgold und Co. Da macht nicht nur Poptitan Dieter Bohlen große Augen. Auch Pietro, Katja und Leony sind gespannt wie Robin Hoods Flitzebogen.

Eine Zuckerschnute für den Ballermann

Vor allem Letztgenannte steht Sekunden später (ungewollt) im Fokus. Möchtegern-Ballermann "Schmitty" hat der holden Leony nämlich ein paar selbstgedichtete Zeilen mitgebracht. Diese werden untermalt von pumpenden Partymeilen-Beats und einem Performance-Vibe, der das geistige Auge des Zuschauers mit verstörenden Bildern von orientierungslos umhertorkelnden Alkoholopfern bombardiert. "Leony, du Zuckerschnute, heute Nacht bist du meine Stute!", schallt es der sichtlich geschockten Jury entgegen.

Es ist der Moment, der die Extreme vereint, denn nicht nur nach Ansicht von Dieter Bohlen paart sich hier nicht vorhandenes Gesangstalent mit einer durchaus - zumindest für Ballermann-Verhältnisse - gelungenen Eigenkomposition. Die rot angelaufene Leony braucht sich aber erstmal keine großen Sorgen zu machen. Für den Recall-Zettel reicht es am Ende dann doch nicht ganz. "Schmitty Extreme" nimmt die Aussortierung aber gelassen: "Im Sommer stehe ich am Ballermann neben Ikke Hüftgold!", ist sich der Berliner sicher. Na dann, wir wünschen viel Erfolg auf dieser Reise.

"Da krabbeln die Sardinen zurück in die Dose"

Neben dem polarisierenden Auftritt von "Schmitty Extreme" geht der restliche Performance-Plan natürlich ein bisschen unter. Zwar legen "Moneygirl" Sallie mit aufgespritztem Hintern und schiefem Gequieke ("Bei dem Gesang krabbeln die Sardinen zurück in die Dose" - O-Ton Dieter Bohlen), sowie "Moderator aus Leidenschaft" Julian noch einmal alles in die Entertainment-Waagschale. Aber so richtig Aufsehen erregt am Ende nur noch einer, den irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm hatte - bis auf Pietro Lombardi.

Der Juror mit der Basecap-Passion ist sich sicher, dass zum Feierabend noch was "richtig Gutes" um die Ecke kommt. Und in der Tat: In Gestalt von Hobbykicker Riccardo marschiert tatsächlich noch die langersehnte Talentperle ein, die alles mitbringt, was es braucht, um im Kampf um die begehrte DSDS-Krone ganz lange ganz vorne mitzumischen. Der Kniefall des Wuppertalers vor dem Schaffen von Philipp Dettberner ("Das ist dein Leben") bringt Pietro sogar dazu, seine Manieren für einen Moment lang über Bord zu werfen, auf das Jurypult zu springen und laut schreiend seine goldene CD in die Höhe zu reißen. Die nimmt eine Minute später der völlig überwältigte Riccardo mit nach Hause - der erste Kandidat dieser Staffel, der sich einen Platz für den Auslands-Recall sichert.