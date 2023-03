An der mexikanischen Pazifik-Küste schlagen 23 Frauenherzen im Takt der Liebe. Der Grund: Der neue Bachelor ist paarungsbereit und willens "endlich anzukommen". Im bezirzenden Rausch der Balz kann man sich dann auch schon mal leicht im Ton vergreifen.

23 Single-Frauen sind nach Mexiko gereist, um das Herz des vermeintlich begehrtesten Junggesellen Deutschlands zu erobern. Rein oberflächlich betrachtet hat der neue Bachelor auch so ziemlich alles zu bieten, was es braucht, um die Herzen von balzbereiten Damen um die dreißig höher schlagen zu lassen. David Jackson, so der bereits nach Hollywood klingende Name des neuen Rosenkavaliers, könnte auch der verschollen geglaubte kleine Halbbruder von "Aquaman" Jason Momoa sein. Die wilden Rastalocken in einem Dutt versteckt, ein schneeweißes Lächeln wie aus einer Zahnpasta-Werbung und eine muskelbepackte Körperfront, die aussieht, als hätte der gute David einst dem lieben Gott bei dessen ersten Mittelgebirge-Skizzen Model gestanden: Mister Jackson ist wahrlich ein Hingucker.

Die Rosenladys warten gespannt auf die erste Entscheidung. (Foto: RTL)

Für das perfekte Balz-Deluxe-Szenario glänzt und funkelt es natürlich auch auf der anderen Uferseite. Sie heißen Tamara, Alyssa, Lisa, Giovanna und Fiona. Die auserwählten Single-Ladys jetten im normalen Leben zwischen Kapstadt, Lissabon, Zürich und Wörrstadt hin und her. Auf ihren Visitenkarten stehen Berufe wie Psychologin, Tier-Therapeutin, Content-Creator und Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. Im visuellen 90-60-90-Rausch muss David, am Ende des roten Empfangsteppichs nervös mit den Füßen wippend, aufpassen, dass er sich nicht zu schnell von bezirzenden Oberflächlichkeiten in eine Richtung "drängen" lässt.

"Nenn mich einfach Tami…"

Beim ersten Kennenlernen fühlt sich der Bachelor wie ein kleines Kind im Freizeitpark. Im Sekundentakt prasseln neue Eindrücke auf den Modelathleten mit amerikanischen Wurzeln ein. Ein Küsschen hier, ein Tänzchen da: David versucht, den nicht enden wollenden Beauty-Pfeilen mit einem charmanten Lächeln auszuweichen. Aber manchmal trifft eine Dame noch vor dem ersten tieferen Gespräch voll ins Schwarze. Die blonde Tamara beispielsweise ködert den Bachelor mit intimen Geheimnissen: "Nenn mich einfach Tami, meinen richtigen Namen verrate ich dir noch nicht", kichert die hibbelige Fitnessökonomin.

Der neue Bachelor in ganzer Pracht. (Foto: RTL)

Hunde-Therapeutin Fiona bleibt ebenfalls im Gedächtnis. Die redselige Hanseatin hat extra einen Kassettenrekorder mitgebracht: "Hast du Lust auf ein Tänzchen?", fragt sie den völlig verdutzten Bachelor. Fünf Standard-Tanzschritte später steht der Name Fiona ganz weit oben auf Davids Favoritinnen-Liste. Auch Integrationshelferin Leyla geht gleich auf Angriff. Nach einem spontanen Selfie mit ihrem Herzbuben dackelt die 26-jährige Frankfurterin hüftwackelnd in Richtung Villa-Bar: "Oh, was für eine geile Drecksau!", schießt es aus der quirligen Hessin heraus. Ja, da schlackern nicht nur dem Bachelor die Ohren. Auch die bereits anwesenden Damen empfangen die immer noch im J.Lo-Modus umherspazierende Leyla mit großen Augen und geöffneten Kinnladen.

Bussis, Chartspop und die wirklich wichtigen Fragen des Lebens

Nach den letzten Bussis, ein paar Takten aus der Chartspop-Hölle und dem Abarbeiten der wirklich wichtigen Fragen des Lebens ("Guckst du gerne Spongebob?", "Hast du Leichen im Keller?") widmet sich David der ersten Rosen-Entscheidung. Drei Damen müssen bereits am ersten Abend die Koffer packen und den Heimflug antreten. Ihre Namen: Mariam, Nevin und Dahwi. Im unübersichtlichen Kennenlern-Rennen um die Aufmerksamkeit des Hauptdarstellers waren diese drei Ladys scheinbar am langsamsten unterwegs.

Dramatische "Kann ich überhaupt nicht verstehen"-Blicke oder gar Tränen gibt es noch keine. Das wird sich aber schon bald ändern. Bereits im Einspieler konnte der Zuschauer einen kleinen Vorab-Einblick von der gesamten Staffel erhaschen - Abenteuer-Dates, Gefühlsachterbahnfahrten und Zickenkrieg inklusive. Wir sind gespannt und bleiben in freudiger Erwartung auf Empfang.