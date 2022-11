Käsemacher Arne geht endlich in die Offensive.

Die Liebe ist nicht mehr aufzuhalten! Von der Nordsee bis in die Pfalz liegen sich die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten knutschend und kuschelnd in den Armen. Selbst der schüchterne Käsemacher Arne spitzt mittlerweile verknallt die Lippen.

Kurz nach dem Bergfest von Staffel 18 weiß Inka Bause schon gar nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Wohin die Chef-Verklupperin auch blickt, überall hängt der Himmel voller Geigen. Ob im hohen Norden der Republik oder tief im Süden: Die Kandidaten und ihre Hofbesuche reiten nicht nur auf einer gemeinsamen Sympathiewelle. Mancherorts schmiedet man wie im Fall von Jungbauer Ulf und Rinderhalter Michael N. bereits Zukunftspläne für die Ewigkeit.

Letztgenannter beeindruckt seine Mandy mit selbstgebackenem Brot. Statt auf Mehl schwört der Bauer auf Nüsse, Beeren, Haferflocken und Chiasamen. Aus den essbaren Lippenblütler-Samen formt die sichtlich begeisterte Mandy ein Herz auf der Brotoberfläche. Das mit viel Liebe gebackene "Mandy-und-Michael-Brot" kommt später mit Mandys mitgebrachter Leberwurst auf den Tisch. Zur Krönung des Tages entführt Michael seine Hofdame an seinen Lieblingsstrand. Dort, wo man fast schon die rauen Uferklippen Schottlands erblicken kann, driften die beiden Verliebten knutschend und kuschelnd in rosarote Sphären ab: "Mit dir könnte ich mir vorstellen, bis ans Ende der Welt zu gehen", jauchzt Mandy.

"Ich bin der glücklichste Mensch der Welt"

Auch bei Pferdewirt Ulf, Milchbauer Arne und Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta zeigen die Flirt- und Liebeskurven steil nach oben. Beim Grillfest mit den Eltern ist die Stimmung bestens (Loretta). Nach einer ausgedehnten Mofa-Tour kommen sich auch Ulf und Anna Lina endlich näher: "Bei mir ist der Funke schon übergesprungen", gesteht die gelernte Pferdewirtin. Und selbst beim schüchternen Käsemacher Arne haben die Gefühle mittlerweile einen Weg nach draußen gefunden. Mit dem Tretboot unter den Füßen und einem wild pochenden "eroberten Herz" in der Brust öffnet Arne alle Gefühlsschleusen: "Ich bin der glücklichste Mensch der Welt!", stottert der Käsemacher ganz verlegen. Antje belohnt den emotionalen Hürdensprung ihres Bauern mit einem zarten Kuss.

Almbauer Martin begrüßt seine Carola mit einer Tasse Lambrusco. (Foto: RTL)

Wohin die Format-Reise auch geht, überall hat Amor erfolgreiche Arbeit geleistet. Nicht einmal Corona kann das Liebesglück aufhalten. Nach ihrer Rückkehr aus der Quarantäne steckt Panik-Dame Patricia voller Tatendrang. Bauer Jörg darf sich endlich mal verwöhnen lassen. Zwar schmeckt dem Landwirt das Überraschungsmenü seiner Liebsten nicht ganz so gut wie erhofft (es gibt Süßkartoffeln mit Paprika und Tomaten). Aber das stört nur am Rande. Nachdem klargestellt wurde, dass man eine Melone nicht mit dem Kartoffelschäler schält, liegen sich die beiden Staffel-Aushängeschilder auch schon wieder küssend in den Armen.

Staunender Besuch aus Neubrandenburg

"Bauer sucht Frau" im TV "Bauer sucht Frau" läuft immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Die Sendung ist zudem jederzeit auf RTL+ abrufbar.

Bei so viel Anschauungsunterricht sollten die Nachzügler doch schnell in die richtige Spur finden. Diesmal zum ersten Mal mit dabei: Almbauer Martin und seine Neubrandenburgerin Carola. Die Besucherin aus dem Flachland ist schnell hin und weg, allerdings eher vom "atemberaubenden" neuen Umfeld als vom Gastgeber: "Der Ausblick vom Balkon auf die Berge ist einfach nur fantastisch", schwärmt Carola. Martin steht grinsend daneben und reicht seiner Hofdame eine Tasse Lambrusco.

Ja, da muss in den nächsten Tagen sicherlich noch etwas mehr kommen. Aber aller Anfang ist schwer. Hoffen wir mal, dass der leicht überfordert wirkende Biobauer noch den einen oder anderen Balztrumpf im Ärmel hat.