Im Zocker-Special ist der Wurm drin. Dann kommt Pastor Lukas Gotter. Der Schlagzeuger ist am Dienstag nur noch drei Fragen von den zwei Millionen Euro entfernt. Jauch meint: Dieser Kandidat könnte Geschichte schreiben.

Ein Pastor als erster Doppelmillionär bei Günther Jauch – das hätte was. Lukas Gotter aus Halle an der Saale überzeugte am Montagabend im Zocker-Special erst mit seinem Nachnamen und dann mit der Mischung aus Allgemein- und Spartenwissen. Auch bei der Wahl des Zusatzjokers zeigte der 32-Jährige bei "Wer wird Millionär?" ein glückliches Händchen. "Pastor Lukas Gotter setzt nicht nur auf Gottvertrauen", stellte Jauch fest. "Oder der Herr hat ihn geschickt", meinte der Kandidat.

Noch nie hat jemand im Zocker-Special die zwei Millionen Euro abräumen können. Der Beginn der Spezialausgabe fiel wenig vielversprechend aus, dass sich daran so bald etwas ändert. Carina Holzhütter aus Hamburg sollte für 2000 Euro wissen, welches Detail bei Autos üblicherweise dazu führt, dass es hinten keinen Scheibenwischer gibt. Die Produktmanagerin einer Speiseeisfirma tippte auf die Einparkhilfe, richtig war das Stufenheck. "Wenn das so weiter geht, brauchen wir keine zweite Sendung morgen", meinte Jauch. Am Dienstag gibt es bereits die Fortsetzung des Zocker-Specials mit den übrig gebliebenen Kandidaten. Nach nur einer halben Stunde war aber schon der zweite Pechvogel auf 1000 Euro abgestürzt.

Pechvögel bei WWM

Fleischhändler Joschka Linke aus Neuenhagen bei Berlin bekam für 8000 Euro diese schwierige Frage gestellt: "Was ist etwa zehnmal höher als der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland? A) Weinkonsum in Baden, B) Bierkonsum in Bayern, C) Teekonsum in Ostfriesland, D) Kaffeekonsum in Berlin. Der 32-Jährige traute den Bayern einen enormen Bierdurst zu. Dann aber müssten die täglich drei Liter konsumieren. Richtig war der Teekonsum der Ostfriesen. "Die Geschichte wiederholt sich", stellte der Moderator fest.

Yvonne Joerdel aus Bremen lernte aus den Fehler der Vorgänger. Die angehende Gymnasiallehrerin gönnte sich bei der 16.000-Euro-Frage einen Joker und verwirkte damit die übrigen Hilfestellungen. So aber kam sie immerhin zu 32.000 Euro und finanziert damit auch ihre Hochzeit im April. Gotter hingegen schaltete als einziger Kandidat des Abends alle vier Joker frei. Bei der entscheidenden Frage für 16.000 Euro wusste der Pastor einer freikirchlichen Gemeinde sofort, dass die sogenannten Edit-Wars nicht auf Ebay oder Tinder, sondern von Wikipedia-Nutzern ausgetragen werden.

Jauch warnt vor Pastor

Bei der 64.000 Euro-Frage half dem American-Football-Fan das Publikum zur Erkenntnis, dass die Tower Bridge und nicht etwa die Brooklyn Bridge eine Klappbrücke ist. Anschließend bestätigte sein Zusatzjoker, dass Wisente mittlerweile in Deutschland wieder in freier Wildbahn leben und auch als Europäische Bisons bezeichnet werden. Als der Gong ertönte, stand Gotter vor der 250.000-Euro-Frage. Er ist damit am Dienstag nur drei Fragen vom Hauptgewinn entfernt und hat noch zwei Joker in petto – den wertvollen 50:50-Joker und den Telefonjoker.

Sollte es der Pastor bis zur finalen Runde schaffen, würde Jauch zum erst dritten Mal überhaupt die Zwei-Millionen-Euro-Frage stellen. Der Moderator traute dem Kandidaten viel zu. "Das hatten wir lange nicht mehr, dass jemand so weit gekommen ist, gleichzeitig noch die Joker hat und so einen unbelasteten Eindruck macht", sagte Jauch in einer Pressemitteilung von RTL. "Ich halte den Kandidaten für richtig gefährlich." Sollte Gotter es mit dem Zocken nicht übertreiben, darf sich seine Gemeinde so oder so auf einen Geldregen freuen. Der Pastor und seine Frau wollen einen Teil des Gewinns auf jeden Fall spenden.

In den nächsten Wochen gibt es übrigens immer montags und dienstags lange WWM-Ausgaben.