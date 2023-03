Der Herr der Rosen sieht sich zu Beginn von Woche drei mit ersten tiefergehenden Date-Begegnungen konfrontiert. Das steigert die Vorfreude bei Involvierten, sorgt aber bei außen vorgelassenen Damen für zickige Zuckungen.

Der Start in die dritte Woche des liebestollen Rosenabenteuers beginnt für die Ladys in der Villa mit feurigen Mariachi-Klängen. Neben tequilagetränkten Grooves und einem satten Frühstückskorb mit reichlich Sekt und teurem Belag gibt es auch noch eine Einzeldate-Einladung für die etwas zerknirscht aus dem Bett polternde Lisa M. Die sonst eher im Hintergrund agierende Potsdamerin freut sich über ihre ersten bevorstehenden Zweisamkeitsmomente mit dem Bachelor in etwa so sehr wie ein Kleinkind über einen Impftermin beim verhassten Kinderarzt um die Ecke. Schuld an der schlechten Stimmung ist allerdings nicht die Aussicht auf das, was kommt, sondern eher die zurückliegende Nacht, die schlaftechnisch wohl "nicht so toll" war.

David und Lisa M. kommen sich während des Poolgangs näher. (Foto: RTL)

Die holde Maid berappelt sich aber alsbald und spätestens als der Bachelor mit leckerem Fruchtjoghurt und ausgerollten Yogamatten lockt, huscht Lisa M. wieder ein Lächeln über die Lippen. Ein paar Stretchübungen, ein bisschen Poolzeit mit erstem Körperkontakt und ein Gespräch auf Augenhöhe führen letztlich dazu, dass beide Hauptdarsteller ein zufriedenes Date-Resümee ziehen: "Das wirkte alles ganz natürlich", freut sich David. Auch Lisa M. ist happy: "Ein Kuss lag durchaus in der Luft", so die Kandidatin mit der endlos langen Haarpracht. Konkurrentin Rebecca hätte sich die Chance auf den ersten Staffelkuss nicht entgehen lassen: "Ich hätte safe mit ihm rumgeknutscht", tönt die Frau, die sich wenig später bei einem actiongeladenen Gruppendate von ihrer sensiblen und verletzlichen Seite zeigt.

Rebecca zeigt ihren inneren Dämonen die lange Nase

Nach einem feuchtfröhlichen Doppel-Yacht-Date, bei dem sich alles um das ungleiche Begriffsduo "Gegensätze und Gemeinsamkeiten" dreht, bittet der Bachelor eine ausgewählte Damenrunde zum Outdoor-Spaziergang über Stock, Stein und glitschige Flussfelsen. Die 28-jährige Rebecca hat im Klippensprung-Contest für Heranwachsende das größte Angst-Päckchen zu tragen. Mithilfe des heldenhaft agierenden Bachelors kann die Verwaltungskraft aus Dachau aber ihren inneren Dämonen die lange Nase zeigen. Den Sprung ins kalte Nass erfolgreich hinter sich gebracht, fühlt sich Rebecca dem Bachelor besonders nah. David ist überrascht von so viel "Offenheit". Ein ernstes und tiefes Gespräch über erlebte physische und psychische Gewalt in einer Beziehung ("Ich wurde von meinem Freund geschlagen") macht den Bachelor nachdenklich und lässt ihn "aufgewühlt" zurück. Für Rebecca löst das kurze aber sehr intensive Miteinander viele Ketten ("Das hat mich befreit").

Über einen interessierten, aufmerksam zuhörenden und verständnisvoll und liebreizend dreinblickenden Bachelor würden sich auch andere Damen in der Villa freuen. Nach Ansicht von Fiona und Giovanna straft der liebe David die beiden Ladys mit nicht länger hinzunehmender Ignoranz. Bei Letztgenannter kommt erschwerend hinzu, dass sich die Kandidatin vom Bachelor "vorgeführt" fühlt. "Mir erzählt er, dass er Gegensätze wichtiger findet als Gemeinsamkeiten, und jetzt muss ich von anderen Mädels hören, dass er das wohl gar nicht so gesagt haben will", mosert die Westfälin mit italienischen Wurzeln.

Fiona zieht die Reißleine

Auch Fiona fühlt sich "irgendwie übergangen" und nicht wirklich wahrgenommen. Während der obligatorischen Batida-Party vor der großen Entscheidung wird fleißig gemeckert und getuschelt. In irgendeiner Ecke brodelt es fast schon bedrohlich: "Wenn er mich heute nicht wählt, dann schnipp, schnapp, P***el ab!", lallt es aus dem Munde der ab und zu gerne etwas tiefer ins Glas blickenden Yolanda. Drei Takte Chartspop später hat sich die Lage glücklicherweise wieder beruhigt. Während ein klärendes Gespräch mit dem Bachelor der eben noch garstig polternden Giovanna ein breites Lächeln ins Gesicht zaubert, hat sich Fiona ohne viel Groll im Gepäck für einen vorzeitigen Abschied entschieden.

Auch Yolanda hat sich wieder im Griff, zumindest bis zur Vergabe der Rosen, die dazu führt, dass auch Maike und Manina die Koffer packen müssen. Kurz vor der Verabschiedung des Bachelors stupst Yolanda ihre Nachbarin an und faucht mit feuriger Attitüde: "Boah ey, siehst du, wie der die ganze Zeit mit Leyla Augenkontakt sucht?" Oha, wenn Blicke töten könnten! Man merkt: So langsam aber sicher werden im schönen Mexiko die Krallen ausgefahren.