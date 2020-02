Ein freiwilliger Auszug, eine Spontan-Trennung und ein Doppel-Tschö-mit-ö für die letzten beiden Jennys im Haus: Kurz vor den Homedates stapeln sich in Mexiko die gepackten Koffer.

Wer raucht, hat schlechte Karten. Wer keinen Sport macht, ist unten durch. Und wer nicht allzeit kussbereit ist, der hat den Kampf um die begehrte Rose von vornerein verloren: Auf der Suche nach der großen Liebe geht der Bachelor keine Kompromisse ein. Die Art und Weise, wie Sebastian Preuss seine Doppelherz-Zukunft schnürt, gefällt aber nicht allen Beobachtern und Involvierten.

Während vor den heimischen Bildschirmen eine immer größer werdende Anti-Basti-Fraktion auf die Barrikaden geht, zeigen auch im schönen Mexiko immer mehr Mundwinkel gen Boden. Selbst für Fame-Princess und Partymaus Vanessa "ist der Ofen aus". Mit der Format-Reißleine in der einen und dem gepackten Koffer in der anderen Hand verabschiedet sich die Make-Up-Expertin von ihren Mitstreiterinnen. Wieder einmal platzt ein Big-Love-Traum vorzeitig, begleitet von viel Rotz, Wasser und garstigen Gefühlen.

Liebesfeuer adé

"Zwei Magnete mit unterschiedlicher Wirkung" (Foto: TVNOW)

"Schade, Schokolade", schluchzt die kurvige Anna in die verheulte Runde. Ein paar Stunden später sinkt die Stimmung der gelernten Eventmanagerin in noch tiefere Gefilde. Als eine von drei Einzeldate-Auserwählten in einer einsamen Liebesbucht planschend versäumt es Anna, den Bachelor mit Streicheleinheiten und vergötternden Liebkosungen auf Temperatur zu bringen. Statt der Ausbreitung von wildem Liebesfeuer bildet sich eine dicke emotionale Eisschicht aus Frust und Enttäuschung.

"Wir waren irgendwie wie zwei Magnete mit unterschiedlicher Wirkung", analysiert der Bachelor mit genervtem Blick. Wieder einmal verläuft ein Date nicht so, wie es sich der Rosenherr wünscht. Dabei sind die Spielregeln doch eigentlich ganz einfach. Tu was der Mann verlangt, und dich erwartet viel frohlockender Speichel und ein rotes Röschen! So einfach ist das.

Wo ist die Selbstwürde hin?

Wioleta, Natali und Leah haben definitiv verstanden und stellen für das große Endziel alle eigenen Gefühle und Bedürfnisse hinten an. Im Epizentrum des balzfreudigen Erst-du-dann-du-dann-ich-Dreiecks fühlt sich der Bachelor pudelwohl. Hier kann er pausenlos Konsonanten und Vokale vertauschen, knutschen bis der Arzt kommt und all die Traumschlösser basteln für die so manch verzweifelte Rosenlady hier wahrscheinlich auch den letzten Funken Selbstwürde eintauschen würde.

Leah tut, was getan werden muss. (Foto: TVNOW)

Nun gut, sollen sie alle machen. Anna jedenfalls sträubt sich auch kurz vor der Nacht der Rosen noch gegen ein Hier-und-Jetzt-Dasein auf dem Abstellgleis. Für Sebastian ist ein Schmollen abseits der selbstgesteckten Wohlfühlzone natürlich nicht tragbar. Und so nimmt der Bachelor die aufmüpfige Brünette zur Seite und verkündet das Ende der Zusammenarbeit: "Du hör mal, ich glaube, das mit uns beiden hier…" Ja, da fehlen selbst Anna kurzzeitig die Worte. Sekunden später ist der bittere Drops aber auch schon wieder gelutscht, und Anna verlässt mit erhobenem Haupt und einem erleichterten Lächeln im Gesicht die Villa.

Für die kurz darauf ebenfalls aussortierten letzten beiden Jennys der Staffel ist der Moment der Wahrheit nicht ganz so einfach zu verkraften. Erneut fließen Tränen. Erneut platzen Träume von D-Promi-Flitterwochen und Dschungelcamp-Teilnahmen. Was nun? Wie kommt man aus diesem emotionalen Tal wieder raus?

"Vielleicht fängst du mal an zu meditieren"

Gut, dass der diesjährige Bachelor ein Gefühlsmensch ist, der jeden Anflug von emotionaler Tristesse bereits im Keim zu erstickt. "Vielleicht fängst du mal an zu meditieren", sind die letzten Worte, die Jenny ins Ohr geflüstert bekommt. Ja, genau. Liebe Jenny, vielleicht fängst du mal an zu meditieren. Dann wird alles wieder gut.

