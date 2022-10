Camping-Freuden für Autofahrer, histaminarme Müsliriegel und ein kühlendes Gel im Kampf gegen Kohl und Quark: Auf der Staffel-Zielgeraden von "Die Höhle der Löwen" geben begeisterungsfähige Investoren und energiegeladene Gründer noch einmal alles.

Nach sieben aufreibenden, emotionsgeladenen, spannenden und permanent zwischen Freud und Leid pendelnden Folgen lädt "Die Höhle der Löwen" zum großen Staffel-Finale ein. Noch einmal wollen Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Georg Kofler, Ralf Dümmel, Nils Glagau, Nico Rosberg und Carsten Maschmeyer alles in die Waagschale werfen, um zukunftsweisende und vielversprechende Start-ups langfristig zu binden. Aber nicht nur für die Investoren, auch und vor allem für die Gründer steht mit Beginn des eigenen Pitches viel auf dem Spiel.

Für zwei Gründer-Teams platzt der Traum von einer sorglosen Zukunft noch bevor das große Ganze überhaupt erst ins Rollen kommt. Weder die drei Holztüftler Leonard Beck, Johanna Dicks und Dennis Albert, die mit ihrem mitgebrachten Schreibtischaufsatz "für einen gesunden Stand" sorgen wollen ("Standsome"), noch die beiden Verpackungskünstler Sascha Wehle und Immanuel Gloeser, die ein variables Tragesystem mit Klettgurten am Start haben ("KLETTPACK"), verleiten die Investoren zu einer Angebotsoffensive. Für Carsten Maschmeyer spielt auch die Optik eine Rolle: "Ein cooles Produkt, das nicht wirklich cool aussieht", tadelt der Großunternehmer das Design der "Standsome"-Holzkonstruktion. Kollege Georg Kofler fehlt beim Pitch der "KLETTPACK"-Gründer das gewisse Etwas: "Das Produkt ist irgendwie nicht stark genug für ein Investment", so der Social Media-Experte.

Mallorca, Camping, Kofler

Thea Broszio und ihr Kühl-Gel gegen Schmerzen beim Stillen bekommen den letzten Zuschlag. (Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer)

Für die drei anderen Gründer-Teams des finalen Staffel-Abends läuft es wesentlich besser. So begeistern die beiden Mallorca-Auswanderer und Camping-Liebhaber Alexander Bocks und Jill Vinkmann ("Lazy Camping") mit ihrem kinderleicht montierbaren Autodach-Campingzelt vor allem Bergsteiger und Hobby-Abenteurer Georg Kofler. Zwar hätte der Investor aus Tirol kurz vor dem Deal-Handschlag gerne seinen Partner Ralf Dümmel zur Entscheidungsfindung mit dabei. Aber am Ende geht der Deal auch ohne das Abnicken des Regale-Königs aus Hamburg über die Bühne.

Auch für das Gründer-Duo Melina Neumann und Ana Hansel hat sich die Anreise gelohnt. Mit ihren histaminarmen Müsliriegeln, Brotaufstrichen und Saucen verzaubern die beiden Damen gleich vier Löwen. Nach einem emotionsgeladenen Pitch setzen sich am Ende die Investoren Ralf Dümmel und Nils Glagau gegen den Konkurrenzzweier Dagmar Wöhrl und Nico Rosberg durch.

"Linderung war da, aber die Würde dahin"

Bliebe noch Triple-Mama und Stillleiden-Gegnerin Thea Broszio aus Hamburg. Die 33-jährige will ihr "viertes Baby" so richtig groß machen und damit vielen Müttern, die unter schmerzhaften Still-Begleiterscheinungen leiden, zu einem "kühlenden und wohltuenden" Tortur-Ende verhelfen. Mit dem selbstentwickelten "Mama Cooling Gel" sagt die vor Energie und Tatendrang nur so strotzende Gründerin allen altertümlichen Hausmitteln (Kohl, Quark) den Kampf an. "Ich bin früher selber mit Kohlwickeln im BH durchs Haus gelaufen. Linderung war da, aber die Würde dahin", erklärt die "Womatics"-Chefin.

Es dauert nicht lange, da ist die Hälfte des Löwenrudels Feuer und Flamme. Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel und Judith Williams haben große Lust auf die Gründerin und ihr mitgebrachtes Produkt. Nach einem kurzen Bieter-Gerangel springt "Wunschlöwin" Judith Williams jubelnd aus ihrem Sessel. Da ist er in trockenen Tüchern: der 23. Deal einer ereignisreichen Format-Staffel, bei der am Ende satte 4,7 Million Euro investiert wurden. Das macht Lust auf mehr und sorgt schon jetzt für aufkochende Vorfreude. Das sehen Tüftler und Erfinder, die sich bereits für die nächste Staffel bewerben, sicherlich genauso.