Unterhaltung

"Die Höhle der Löwen": Zwei Löwen fürs Fegefeuer

Von Kai Butterweck

Mit Kleiderbügel-Besserwisserei und dem Segen des Heiligen Geistes: In der vorletzten "DHdL"-Folge zieht Dagmar Wöhrl in die Konflikt-Schlacht und präsentiert sich dabei von ihrer giftigen Seite.

Wenn sich die Tore der Löwenhöhle öffnen, stehen in erster Linie die Gründer im Rampenlicht. Egal, ob studierte Briefkopftitelsammler oder einfache Langzeittüftler ohne Schulabschluss: Wer einen Problemlöser im Gepäck hat, der hat sich mindestens zehn Minuten Prime-Time-Aufmerksamkeit redlich verdient. Das sehen auch die millionenschweren Investoren so - zumindest meistens.

Manchmal kommt es aber doch vor, dass sich ein Löwe oder eine Löwin einen akuten Aufmerksamkeitsdefizit-Schnupfen einfängt. Das hat dann in der Regel aufmüpfiges "Prusten" und noch aufdringlicheren "Husten" zur Folge.

Kurzzeit-Zwist unter Kolleginnen

Diesmal ist es Dagmar Wöhrl, die nach einer knappen halben Stunde plötzlich das Gefühl hat, eine Ich-bin-auch-noch-da-Schippe drauflegen zu müssen. Der Grund ist eigentlich kein wirklicher "Aufhänger" für einen Kurzzeit-Zwist unter Kolleginnen. Aber für die ehemalige Schönheitskönigin gehören die Anti-Motten-Kleiderbügel von "CAPS Air"-Erfinder Ralf Ecks überall hin, nur nicht in einen Frauen-Kleiderschrank. "Die Bügel sind viel zu dick. Das sind Bügel für Männeranzüge", motzt die Löwin aus dem Frankenland.

Nachbarin Judith Williams sieht das anders: "Ach, ich habe jede Menge solcher Bügel bei mir im Schrank zu hängen", kontert die Beauty-Expertin. Während sich die männlichen Investoren amüsiert die Hände vors Gesicht halten, werfen sich Dagmar und Judith kratzbürstige Blicke zu. Einfluss auf den Pitch-Ausgang hat das kurzweilige Bügel-Fauchen aber nicht. Nach dem eröffnenden "walkie"-Reinfall zieht Ralf Ecks den ersten Deal des Abends an Land.

Wöhrl und die Vater-Unser-Krone

Für Dagmar Wöhrl markiert das "Bügel-Gate" den Beginn eines fast schon selbstbeweihräuchernden Abends voller Ecken und Kanten, dem die formfrisierte Ex-Staatsekretärin kurz vor Sendeschluss auch noch die Vater-Unser-Krone aufsetzt. Der Auslöser: Nach mehr ("YFood", "Aktimed") oder weniger ("Poolathlete") erfolgreichen Auftritten von Flüssignahrung-Experten, Gegenstrom-Allergikern und Kinesiologie-Revoluzzern sorgen zwei in Kutten gehüllte PR-Mönche für einen finalen Jesses-Maria!-Moment.

Der mitgebrachte Feinschmecker-Essig aus dem Darguner Klosterkeller interessiert die Löwen aber nur am Rande. Viel mehr Aufsehen erregt das kirchliche Pitch-Ambiente, das vor allem den beiden Herren Maschmeyer und Kofler den Angstschweiß auf die Stirn treibt. "Oh je, ich dachte schon, ihr kämt wirklich von der Kirche", schnauft Georg Kofler sichtlich beruhigt, als ihm und allen anderen Löwen erklärt wird, dass die heilige Kostümierung nur der PR diene.

"Was habt ihr gegen die Kirche?"

Sekunden später atmet auch Carsten Maschmeyer wieder durch. Die Kirche ist hier in etwa genauso "präsent" wie reale Löwen. So viel steht schon mal fest. Die Reaktion von Georg Kofler und Carsten Maschmeyer lässt die überzeugte CSU-Wählerin beinahe aus dem Sessel plumpsen: "Was habt ihr nur alle gegen die Kirche? Die machen ganz tolle Sachen", poltert Dagmar Wöhrl, als würde der liebe Gott persönlich aus ihr sprechen. Georg Kofler hält dagegen, kontert mit Steuergeld-Argumenten und "Die Kirche ist mir viel zu reich"-Gegenwind. Dem hat die sichtlich genervte Dagmar Wöhrl außer unausgesprochener Ihr-zwei-gehört-ins-Fegefeuer-Gedanken nicht mehr viel entgegenzusetzen. Darauf ein Gläschen Kloster-Essig. Prost und Amen!

Für alle, die die Sendung bei Vox verpasst haben sollten: Am Freitag (16.11.) um 20.15 Uhr wird sie bei n-tv wiederholt.

Quelle: n-tv.de