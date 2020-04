Für das Hochfahren der Wirtschaft muss Deutschland flächendeckend testen. Der Rostocker Biotech-Unternehmer Arndt Rolfs erklärt in einer neuen Folge von "Die Stunde Null", wie viele Test-Kits wir brauchen und woher die enormen Mengen plötzlich kommen sollen.

Für die Öffnung nach dem Shutdown muss Deutschland flächendeckend und dauerhaft testen. Doch wo sollen die nötigen Kapazitäten dafür herkommen?

Der Biotech-Unternehmer Arndt Rolfs bietet seit Februar Covid-19-Tests an. Sein Unternehmen Centogene sitzt in Rostock, wurde vor zwölf Jahren gegründet und hat 500 Mitarbeiter. Eigentlich ist es auf die Diagnostik seltener angeborener Erkrankungen spezialisiert - und nach eigener Aussage Weltmarktführer in dieser Nische. Also ein Hidden Champion.

Damit Gesunde und Genesene wieder oder weiter zur Arbeit gehen können, hat Rolfs die Initiative ergriffen und eine Covid-19-Mittelstandsinitiative ins Leben gerufen. Er hat auch ein Video auf Youtube gestellt, in dem zu sehen ist, wie ein Rachenabstrich funktioniert. Das Ergebnis des Tests ist im Schnitt binnen sechs bis zwölf Stunden als Download verfügbar.

Die Botschaft von Arndt Rolfs: "Wir reden von mindestens einer halben Million Tests am Tag." Warum und wie das möglich sein soll, erklärt er in der neuen Folge von "Die Stunde Null - Deutschlands Weg aus der Krise".

Der Corona-Schock hat Deutschland und die ganze Welt in eine tiefe Krise gestürzt. Wie verändert sie unser Leben? Und welche Auswege gibt es? Der Podcast " Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise " stellt diese Fragen den Menschen, die durch die Krise steuern: Unternehmern, Wissenschaftlern, Managern, Philosophen und Ökonomen.

