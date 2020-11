Der amtierende US-Präsident erkennt den gewählten Präsidenten an. Irgendwie. Den Börsen reicht das vorerst.

Ironie der Geschichte: Lange Zeit rühmt sich US-Präsident Donald Trump als Freund der Börsen. In seiner seiner Amtszeit legte der Dow-Jones-Index zu. Nun überspringt er eine historische Marke. Allerdings weil der Mann im Weißen Haus offenbar endlich das Ende seiner Amtszeit akzeptiert.

Die Aussicht auf eine geordnete Machtübergabe in den USA und Erfolge bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus geben der Wall Street Auftrieb. Der US-Standardwerteindex Dow Jones überspringt in der Folge erstmals die 30.000er Marke. Mit einem Plus von 1,4 Prozent liegt das Rekordhoch nun bei 30.002 Punkten.

Anleger sind Börsianern zufolge erleichtert, dass US-Präsident Donald Trump eingelenkt und den Weg für eine geordnete Machtübergabe an seinen gewählten Nachfolger Joe Biden freigemacht hat. Positiv sei außerdem die Nominierung der als wirtschaftsfreundlich geltenden ehemaligen US-Notenbankchefin Janet Yellen als künftige Finanzministerin. Parallel dazu setzten Investoren auf eine rasche Zulassung von Coronavirus-Impfstoffen und eine Rückkehr zur Normalität.