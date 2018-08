newsletter

Viele Verletzte auf A19: Fernbus kippt bei Rostock um

Ein Fernbus ist am Morgen auf der Autobahn A19 bei Linstow im Landkreis Rostock verunglückt. Wie ein Polizeisprecher in Rostock sagte, ist die Autobahn in Richtung Berlin voll gesperrt. Die letzte Abfahrt ist Linstow. Der Bus ist aus ungeklärter Ursache in einen Graben gefahren und umgekippt. Die Polizei geht momentan von acht Schwerverletzten und sieben Leichtverletzten aus. Etwa 30 weitere Fahrgäste werden von Feuerwehr und Rettern versorgt.

Insgesamt saßen 60 Passagiere in dem Bus. Lokale Medien berichten, der Unfall sei gegen 6.30 Uhr passiert. Rettungskräfte aus der ganzen Region und Helikopter seien im Einsatz. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung handelt es sich um einen Fernbus des Unternehmens Flixbus. Der Unfallort liegt rund 50 Kilometer südlich von Rostock. Die nächstgrößere Stadt ist Waren an der Müritz.

