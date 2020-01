Mit ihrem angekündigten Rückzug aus dem Königshaus schocken Prinz Harry und Meghan nicht nur die Queen. Es gibt eine Krisensitzung und viele offene Fragen. Jetzt steht fest, dass sie den Titel "Königliche Hoheit" nicht länger nutzen werden. Auch andere Privilegien geben sie auf.

Der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan werden sich nicht länger "Königliche Hoheit" nennen. Das teilte der Buckingham-Palast mit. Die beiden hatten kürzlich angekündigt, von ihrer Rolle als Mitglieder des engeren Königshauses zurückzutreten. In der Erklärung des Buckingham-Palasts heißt es zudem, dass das Paar künftig keine offiziellen Aufgaben für das Königshaus mehr übernehmen werde, auch nicht mehr für das Militär. Harry wird also in Zukunft wohl nicht mehr in Uniform zu sehen sein. Die beiden würden auch keine öffentlichen Mittel mehr für königliche Pflichten erhalten.

Harry und Meghan sollen erklärt haben, die Ausgaben für die Renovierung ihres offiziellen Anwesens Frogmore Cottage zurückzahlen zu wollen. Darin waren knapp 2,8 Millionen Euro britischer Steuergelder geflossen. Zum Thema Personenschutz machte der Palast keine genauen Angaben. Die Entscheidung über staatlich finanzierten Schutz werde noch bestimmt.

In einem separaten Statement zeigt sich die Queen zufrieden, gemeinsam einen "konstruktiven und unterstützenden Weg" für die Zukunft ihres Enkelsohns und seine Familie gefunden zu haben. Sie würdigt das Paar ausdrücklich. "Harry, Meghan und Archie werden immer sehr geliebte Mitglieder meiner Familie sein", heißt es von der Queen. Sie erkenne die Herausforderungen an, denen die beiden in den vergangenen zwei Jahren durch die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit ausgesetzt gewesen seien. Sie unterstütze deren Wunsch nach einem unabhängigeren Leben und sei "besonders stolz, wie Meghan so schnell ein Mitglied der Familie geworden ist".

Zwischen Krisentreffen und Übergangsphase

Vor wenigen Tagen hatte sich die Queen mit ihrem Sohn und Thronfolger Charles sowie dessen Söhnen William und Harry zu einem Krisengipfel auf Schloss Sandringham getroffen, um über die künftige Rolle von Harry und Meghan zu beraten. In einem kurzen Statement verkündete die 93 Jahre alte Monarchin eine Übergangsphase, in der das Paar Zeit in Großbritannien und Kanada verbringen werde.

Harry und Meghan hatten zuvor überraschend erklärt, sich weitgehend von ihren royalen Verpflichtungen zurückziehen und finanziell unabhängig leben zu wollen. Außerdem möchte das Paar künftig einen Teil seines Lebens in Nordamerika verbringen. Die knappe Abschiedsankündigung von Harry und Meghan hatte in Großbritannien einen Sturm der Entrüstung ausgelöst und das Königshaus in eine Krise gestürzt. Medienberichten zufolge hatte das Paar weder die Königin noch Harrys Vater Charles vorab in seine Entscheidung eingebunden.