US-Präsident Trump bestätigt den Tod von IS-Anführer Al-Bagdadi. Er habe sich beim Zugriff der US-Kräfte selbst in die Luft gesprengt und drei seiner Kinder mit in den Tod gerissen, sagt Trump bei einer Rede im Weißen Haus. Russland war vorab informiert.

Der Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump in Syrien getötet worden. Al-Bagdadi sei bei einer Operation von US-Spezialkräften in Nordwest-Syrien getötet worden, sagte Trump in einer Ansprache im Weißen Haus. Auch zahlreiche seiner Kämpfer seien ums Leben gekommen. US-Soldaten seien nicht zu Schaden gekommen.

Bagdadi habe sich dabei selbst das Leben genommen, indem er eine Sprengweste an seinem Körper gezündet habe. Er habe in Panik geschrien und geweint und drei seiner Kinder mit sich in den Tod genommen. "Er ist gestorben, wie ein Hund, wie ein Feigling", sagte Trump zur Bewertung der US-Aktion gegen Al-Bagdadi. Außerdem seien zahlreiche Komplizen Al-Bagdadis getötet worden.

Laut Schilderung des US-Präsidenten waren acht US-Hubschrauber an dem Ort gelandet, wo sich Al-Bagdadi aufhielt. Der IS-Chef sei daraufhin in einen Tunnel geflüchtet, wobei er drei seiner kleinen Kinder mit sich "gezerrt" habe. Dort habe er die Sprengstoffweste detonieren lassen. Die US-Soldaten hielten sich laut Trump etwa zwei Stunden in dem Anwesen auf. Dabei hätten sie wichtiges Material gefunden, darunter über die "Zukunftspläne" des IS.

Russland sei vor dem Zugriff der US-Kräfte informiert worden, sagte Trump weiter. Er selbst habe den Einsatz live mitverfolgt. Auf Fragen von Journalisten rechtfertigte Trump auch den heftig umstrittenen Abzug der US-Truppen aus Nordsyrien. Der IS sei besiegt, nun sollten die US-Soldaten nach Hause geholt werden.