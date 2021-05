Der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern erreicht eine neue Eskalationsstufe: Die israelische Armee macht offenbar ihre Ankündigung wahr und setzt Bodentruppen im Gazastreifen ein.

Israelische Bodentruppen sind am Abend in den Gazastreifen vorgedrungen. "Luft- und Bodentruppen greifen gegenwärtig im Gazastreifen an", teilte die israelische Armee bei Twitter mit. Das israelische Fernsehen berichtete von massiven Angriffen der Luftwaffe sowie der Artillerie und Panzertruppen auf den Küstenstreifen. Die Armee rief Israelis in den Grenzorten, die bis zu vier Kilometer entfernt vom Gazastreifen leben, dazu auf, sich bis auf Weiteres in Schutzräume zu begeben.

Zuvor hatte Israel nach tagelangem Raketenbeschuss aus dem Palästinensergebiet heraus zusätzliche Truppen an die Grenze verlegt. Dazu hatte Armeesprecher Jonathan Conricus erklärt, eine Bodenoffensive sei "ein Szenario". Verteidigungsminister Benny Gantz hatte zuvor angesichts der Eskalation die Mobilisierung von weiteren 9000 Reservisten genehmigt. Vor zwei Tagen hatte die Armee bereits 5000 Reservisten mobilisiert. Nach Medienberichten bereitete sich die Armee auf eine mögliche Bodenoffensive vor. Israels Premierminister Netanjahu schrieb bei Twitter, man werde von der Hamas einen sehr hohen Preis verlangen. "Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen und diese Operation wird so lange wie nötig fortgesetzt."

Seit Montagabend wurden aus dem von der radikalislamischen Hamas regierten Gazastreifen mehr als 1600 Raketen auf Israel abgefeuert. Auch am Abend wurden erneut zahlreiche Städte beschossen, darunter Aschkelon, Aschdod und Modiin. Raketen flogen auch in die Richtung des internationalen Flughafens bei Tel Aviv. Die israelische Armee bombardierte ihrerseits rund 600 Mal Ziele im Gazastreifen, wo es anders als in Israel kein Luftschutzkeller gibt. Seit der Eskalation der Gewalt sind dort nach Angaben des Gesundheitsministeriums 109 Menschen gestorben. Auf israelischer Seite starben bislang sieben Menschen durch Raketenangriffe.