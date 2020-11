Nach einem zähen Auszählungsmarathon gewinnt der Demokrat Joe Biden den Bundesstaat Pennsylvania und damit die Präsidentschaftswahl in den USA. Amtsinhaber Donald Trump hat seine Niederlage allerdings noch nicht eingestanden.

Zwei Prognosen der Nachrichtenagentur AP und des Senders CNN beenden die Zeit der Unsicherheit zumindest vorläufig: Sie haben den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden zum Sieger im Schlüsselstaat Pennsylvania erklärt. Damit hat der Demokrat genug Wahlmänner und -frauen zusammen, um die Präsidentschaftswahl insgesamt gewonnen zu haben.

Vorausgegangen war eine große Aufholjagd Bidens bei der Auszählung der Stimmen. Trump hatte am Mittwochmorgen (Ortszeit) noch mit mehr als 600.000 Stimmen in Pennsylvania vorne gelegen. Das lag daran, dass in dem Ostküstenstaat zunächst die Stimmen vom Wahltag gezählt wurden - und die fielen mehrheitlich für Trump aus. Die Frühwähler, die eher für Biden stimmten, wurden erst später ausgewertet. Bei der Wahl 2016 konnte sich Trump in Pennsylvania sehr knapp durchsetzen. Er lag nur 0,7 Prozentpunkte vor seiner demokratischen Rivalin Hillary Clinton.

Offiziell - vergleichbar mit dem "vorläufigen amtlichen Endergebnis" einer Bundestagswahl - ist die Verkündung des Wahlergebnisses durch CNN und AP nicht. Allerdings ist dieses Vorgehen in den USA üblich, wo die Ergebnisse von Präsidentschaftswahlen in den einzelnen Bundesstaaten von den großen Medienorganisationen verfolgt und verkündet werden. Das amtliche, offizielle Wahlergebnis wird noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Das weitere Prozedere sieht so aus: Am 14. Dezember treffen sich die Wahlmänner und -frauen in den Hauptstädten der einzelnen Bundesstaaten, um ihre Stimme abzugeben. Bis dahin hätte der amtierende US-Präsident Donald Trump Zeit, das Wahlergebnis anzufechten.

Die Ergebnisse der Wahl des "electoral college" müssen 23. Dezember in Washington eintreffen. Der neue Präsident wird am 20. Januar vereidigt.