Es ist eine der größten Razzien der Welt: Rund um den Globus nehmen Polizeibehörden insgesamt mehr als 800 mutmaßliche Kriminelle fest - darunter auch Dutzende in Deutschland. Zuvor hackten Ermittler ein international genutztes Krypto-Netzwerk.

Internationale Ermittler haben nach Angaben von Europol bei einem Einsatz gegen das organisierte Verbrechen mehr als 800 Verdächtige in mehr als 100 Ländern festgenommen. Es sei eine der bislang größten Polizei-Operationen gewesen, teilte Europol in Den Haag mit.

Bei den gut 700 Razzien in Europa, Neuseeland, Australien und den USA seien zudem mehr als acht Tonnen Kokain beschlagnahmt worden, sagte Philippe Lecouffe von der europäischen Polizeibehörde Europol. Das FBI und australische Ermittler hatten sich Zugang zu einer von kriminellen Banden genutzten verschlüsselten Kommunikationsplattform verschafft.

Allein in Deutschland hatten die Einsatzkräfte der Polizei den Angaben zufolge am Montag mehr als 100 Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräumen durchsucht. Demnach gab es dabei 70 Festnahmen. Der Schwerpunkt der Ermittlungen in Deutschland lag in Hessen.

Ausgangspunkt für die weltweiten Razzien war nach Angaben des LKA die Auswertung von verschlüsselter, internetbasierter Kommunikation durch Spezialisten der Polizei. Die Kriminellen hatten so ihre illegalen Geschäfte betrieben. Die Ermittler sprachen von einem sogenannten Krypto-Netzwerk, das international genutzt worden sei.

Nach Angaben der australischen Bundespolizei AFP gab es in dem Land bisher mehr als 200 Festnahmen. Rund 3,7 Tonnen Drogen, Mehr als 100 Waffen und 45 Millionen australische Dollar (etwa 22 Millionen Euro) in bar seien beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen, bei denen die Kommunikation zwischen Mitgliedern der organisierten Kriminalität in Zusammenarbeit mit dem FBI überwacht wurde, dauerten demnach seit rund drei Jahren. Auch in Neuseeland wurden den dortigen Behörden zufolge 35 Menschen festgenommen.