Einen Tag nach dem Statement der Queen zum Rücktritt von Harry und Meghan aus dem Britischen Königshaus äußert sich der Prinz selbst in der Öffentlichkeit. Sein Statement auf einer Charityveranstaltung ist emotional, verbittert klingt es nicht.

Der Rückzug von Prinz Harry und Herzogin Meghan aus dem Britischen Königshaus ist beschlossene Sache, die Modalitäten hat der Buckingham Palace gestern veröffentlicht. Einen Tag später äußert sich nun auch der Prinz selbst zu dem Schritt. Anlass gab eine Rede vor der vor Mitgliedern der von ihm mitgegründeten Sentebale-Stiftung, einer Organisation, die sich für HIV-infizierte Kinder in Lesotho und Botswana engagiert. Das Video ist am Abend auf Instagram veröffentlicht worden.

Im sehr persönlich gehaltenen Einstieg in die knapp achtminütige Ansprache kommt er sofort auf die neue Situation zu sprechen: " Ich kann mir vorstellen, was Sie die letzten Wochen gelesen oder gehört haben. Ich möchte, dass Sie die Wahrheit von mir hören, soweit ich sie erzählen kann. Nicht von mir als Prinz oder Herzog, sondern als Harry, der Person, der Sie in den letzten 35 Jahren beim Aufwachsen zugesehen haben - nun mit einer klareren Perspektive."

Dann geht er auf seine Ehe mit Meghan ein. Mit ihr habe er die Liebe und das Glück gefunden, auf das er sein ganzes Leben gehofft habe. Meghan teile die gleichen Werte wie er. Und sie sei immer noch die gleiche Frau, in die er sich verliebt habe. Sie beide hätten mit Stolz ihren Rollen für das Land übernommen: "Wir waren hoffnungsvoll und bereit, zu dienen".

Dass es nun so weit gekommen sei, erfülle ihn mit großer Traurigkeit. Die Entscheidung zum Rücktritt habe er nicht leichtfertig gefällt. Auf Jahre voller Herausforderungen seien Monate voller Gespräche gefolgt. Schließlich habe es keine andere Möglichkeit mehr gegeben. Er trete mit seiner Familie zurück von allem, was er kannte, um einen Schritt in ein friedlicheres Leben zu gehen. Und er hoffe, dass man verstehen werde, wie es so weit kommen konnte. Die Medien seien eine machtvolle Kraft, seine Hoffnung sei aber, dass gegenseitige Unterstützung füreinander irgendwann stärker sei.

Dann betont Harry, er habe größten Respekt vor seiner Großmutter, der Queen. Es sei ihr und dem Rest der Familie unglaublich dankbar für die Unterstützung über die vergangenen Monate. Er werde der Gleiche bleiben, der er war, sein Land lieben und sein Leben nutzen, um Wohltätigkeitsorganisationen und militärische Gemeinschaften zu unterstützen.

"Zusammen haben sie mich im Leben geschult", wendet er sich ans Publikum. "Diese Rolle hat mich mehr darüber gelehrt was recht und gerecht ist, als er sich je habe vorstellen können". Am Ende bedankt er sich für den Vertrauensvorschuss, den man ihm gebe: "Danke, dass Sie mir den Mut geben, diesen nächsten Schritt zu gehen".