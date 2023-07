Der Schriftsteller Martin Walser ist tot. Laut einem Medienbericht starb er im Alter von 96 Jahren. Er zählte zu den profiliertesten und bekanntesten Autoren der Nachkriegszeit - jedoch war er auch besonders umstritten.

Der Schriftsteller Martin Walser ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das berichtete zunächst die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Walser kam 1926 als Sohn eines Kohlehändlers und Bahnhofsrestaurantbetreibers in Wasserburg am Bodensee zur Welt. Das Milieu seiner Kindheit schilderte er in seinem Roman "Ein springender Brunnen". Sein erstes literarisches Werk, der Erzählband "Ein Flugzeug über dem Haus", veröffentlichte er 1955. Kritiker wie Marcel Reich-Ranicki lobten es, die Öffentlichkeit war ebenso positiv begeistert. Zwei Jahre später veröffentlichte er den Roman "Ehen in Philippsburg", wofür er den Hermann-Hesse-Preis erhielt.

Walser veröffentlichte zeit seines Lebens rund 70 Erzählungen und Romane, ein gutes Dutzend Theaterstücke und Hörspiele, zudem noch Essays und verschriftlichte Reden. Sein Werk wurde mit so gut wie allen wichtigen literarischen Preisen ausgezeichnet - bis auf den Nobelpreis. Der Schriftsteller gilt dennoch als einer der bedeutendsten Erzähler der Nachkriegsliteratur. Innere Konflikte, das Scheitern als solches, bilden ein wiederkehrendes Motiv seiner Schriften. Doch nicht nur seine Romane trugen zu seiner Popularität bei. Walser gilt auch als umstritten, durch sein Leben ziehen sich einige Kontroversen.

Schwieriger Umgang mit NS-Vergangenheit

Die größte löste eine umstrittene Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1998 in der Frankfurter Paulskirche aus. Walser hatte damals von der "Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken" gesprochen. Auschwitz eigne sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Für seine Worte erntete der Schriftsteller heftige Kritik - es entbrannte eine monatelange Diskussion über den Umgang mit der NS-Vergangenheit in Deutschland. Sie ging als "Schlussstrich-Debatte" in die Geschichte ein.