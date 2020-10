"Sind in dramatischer Lage"

"Sind in dramatischer Lage" Tumulte überschatten Merkels Regierungserklärung

Bundeskanzlerin Merkel erklärt dem Bundestag die am Vortag beschlossen Maßnahmen eines Teil-Lockdowns. Schon nach wenigen Minuten muss ihr Bundestagspräsident Schäuble gegen Zwischenrufe der AfD helfen. Merkel verteidigt die Beschlüsse von Bund und Ländern eindringlich.

Die Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist immer wieder von heftigen Zwischenrufen aus den Reihen der AfD-Fraktion unterbrochen worden. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble musste nach wenigen Minuten unterbrechen, wurde aber selbst von den Zwischenrufern gestört.

"Wenn Sie den Präsidenten unterbrechen, kriegen Sie gleich Ordnungrufe, das ist gefährlich", warnte Schäuble. "Unser Land wie die ganze Welt und insbesondere Europa sind in einer außergewöhnlich schwierigen Lage", sagte der CDU-Politiker weiter und forderte zum Zuhören auf.

Merkel sagte in ihrer Rede: "Lüge und Desinformation, Verschwörung und Hass beschädigen nicht nur die demokratische Debatte sondern auch den Kampf gegen das Virus." Sie verteidigte den ab Montag greifenden Teil-Lockdown als angemessen und notwendig. Oppositionsführer Alexander Gauland von der AfD warf Merkel anschließend "Kriegspropaganda" vor.

Merkel: Private Kontakte minimieren

"Die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Fälle hat sich in den letzten zehn Tagen verdoppelt", sagte Merkel weiter. "Eine solche Dynamik wird unsere Intensivmedizin in wenigen Wochen überfordern." Und weiter: "Wir befinden uns zu Beginn der kalten Jahreszeit in einer dramatischen Lage."

Merkel forderte dazu auf, private Kontakte insgesamt auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. "Wir haben uns entschlossen, neben dem sonstigen Wirtschaftsleben alles daranzusetzen, Kitas und Schulen aufrechtzuerhalten", sagte sie. Den von dem Teil-Lockdown betroffenen Unternehmen sagte sie die Unterstützung der Bundesregierung zu. Merkel versicherte: "Ich verstehe die Frustration, ja gerade die Verzweiflung in diesen Bereichen sehr."

"Der Winter wird enden"

Die Kanzlerin räumte ein, die Maßnahmen hätten "den Bürgern sehr viel abverlangt". Und: "Sie treffen uns im Kern unseres menschlichen Miteinanders." Kritik und Debatte der beschlossenen Corona-Maßnahmen seien wichtig für die Demokratie. Dennoch müsse sich jeder im Kampf gegen die Pandemie einbringen. "Die Pandemie macht uns so klar wie selten: Wir sind Teil des Ganzen", sagte Merkel. "Freiheit ist nicht 'Jeder tut was er will'. Freiheit ist gerade jetzt Verantwortung für sich selbst, für die eigene Familie, Kollegen und das Land."

Merkel sagte: "Der Winter wird schwer, aber er wird enden." Bei den Bürgerinnen und Bürgern wolle sie sich "einmal mehr ausdrücklich bedanken". Dass die allermeisten sich verantwortlich verhielten, "beeindruckt und berührt mich zutiefst".

Gauland hingegen bestritt die Angemessenheit der Corona-Politik. Er verglich die Pandemie mit Verkehrstoten, deren Zahl nicht durch eine Abschaffung des Autoverkehrs sondern durch die Einführung sinnvoller Regeln reduziert werde. Die Bundesregierung ruiniere den deutschen Mittelstand und schränke Grundfreiheiten ohne Not ein.