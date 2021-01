Donald Trump nutzte Twitter für Politik und Propaganda. Künftig muss er ohne das Medium leben, das sein wichtigstes Sprachrohr war. Twitter verbannt den scheidenden Präsidenten dauerhaft von der Plattform.

Für Donald Trump hat es sich ausgetwittert: Das Netzwerk hat den privaten Account des scheidenden Präsidenten nun dauerhaft gesperrt. Die Entscheidung sei nach der Begutachtung seiner letzten Tweets und vor dem Hintergrund der "schrecklichen Ereignisse dieser Woche" gefällt worden, schreibt Twitter zur Begründung.

Zuvor hatte sich Trump noch einmal an seine Wähler gewandt: Die 75 Millionen "großartigen amerikanischen Patrioten", die für ihn gestimmt hätten, würden "eine Riesenstimme haben, bis weit in die Zukunft". Sie würden in keiner Weise respektlos oder unfair behandelt werden, versprach Trump, teilweise in Versalien, in seinem vorletzten Tweet. In seiner letzten Nachricht kündigte er dann an, nicht zur Vereidigung zu kommen.

Trump hat schon aufrührerischere Nachrichten verbreitet. Die beiden Tweets müssten aber im Kontext der Ereignisse gesehen werden, begründet Twitter den Schritt. Die Aussagen des Präsidenten könnten von seinen Anhängern als Anstiftung zur Gewalt gesehen werden, wie schon vorangegangene Aussagen Trumps, die dann letztlich zur Erstürmung des Kapitols führten. Das Konto verstoße gegen die hauseigene Richtlinie zur Verherrlichung von Gewalt, deshalb werde der Nutzer @realDonaldTrump dauerhaft bei dem Dienst gesperrt.

Nicht betroffen ist der offizielle Account des US-Präsidenten. Den hatte Trump zuletzt aber ohnehin kaum noch genutzt, der letzte Eintrag stammt vom 24. Dezember und zeigt ein Weihnachtskonzert vorm Weißen Haus. Nach der Amtsübergabe wird das Konto geschlossen und archiviert. Seine Propaganda über angeblichen Wahlbetrug und die Botschaften an seine Anhängerschaft veröffentlichte Trump über sein privates Konto. So auch die kurze Ansprache, mit der er den von ihm aufgehetzten Mob zum Rückzug aus dem gestürmten Kapitol aufrief, gleichzeitig aber die Lüge der "gestohlenen Wahl" wiederholte. Twitter sperrte sein Konto daraufhin zunächst für zwölf Stunden.

Auch Facebook und Instagram kann Trump jetzt nicht mehr nutzen - zumindest vorerst. Facebook-Chef Mark Zuckerberg erklärte am Donnerstag, Trumps Accounts auf den beiden Netzwerken würden für mindestens zwei Wochen beziehungsweise bis zur Amtsübergabe am 20. Januar gesperrt. Sowohl Twitter als auch Facebook hatten sich in den letzten Monaten bemüht, den Präsidenten bei Falschbehauptungen in die Schranken zu weisen. Zahlreiche Beiträge wurden um Warnhinweise ergänzt. Trump warf den Plattformen daraufhin politische Zensur vor.