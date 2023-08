12-Jähriger sticht auf 13-Jährigen in NRW ein

Offenbar Streit um Uhr 12-Jähriger sticht auf 13-Jährigen in NRW ein

In NRW eskaliert ein Streit. Am Ende ist ein 13 Jahre alter Junge schwer verletzt. Den ein Jahr jüngeren Verdächtigen fassen Ermittler in einem Nachbarort. Möglicherweise sei es um eine Uhr gegangen, teilen die Ermittler mit.

Ein Zwölfjähriger hat im nordrhein-westfälischen Harsewinkel einen ein Jahr älteren Jugendlichen mit einem Messer schwer verletzt. Aktuell könne Lebensgefahr bei dem 13-jährigen Opfer nicht ausgeschlossen werden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Bielefeld mit. Zeugen zufolge könnte es bei der Auseinandersetzung zwischen den Jugendlichen womöglich um eine Uhr gegangen sein. Die Ermittlungen zum Geschehen liefen.

Der Zwölfjährige entfernte sich laut Staatsanwaltschaft und Polizei zunächst vom Tatort, wurde von Einsatzkräften aus dem benachbarten Gütersloh aber später gefasst. Der verletzte 13-Jährige wurde in einer Klinik behandelt.

Trotz der mutmaßlichen Strafunmündigkeit des Verdächtigen übernahm demnach eine Mordkommission der Bielefelder Polizei die weiteren Ermittlungen zu dem Fall. Menschen im Alter von weniger als 14 Jahren sind noch strafunmündig.