An einem Waldrand im Sinsheimer Stadtteil Eschelbach wird die die Leiche eines 13-Jährigen gefunden. Noch ist vieles unklar, doch es gibt einen schlimmen Tatverdacht.

In einem Feldgebiet bei Sinsheim-Eschelbach ist ein 13-jähriger Junge am Mittwochnachmittag an einem Waldrand tot gefunden worden. Wie die Polizei in Mannheim am Abend mitteilte, wurde in unmittelbarer Nähe ein 14-Jähriger festgenommen, der im Verdacht steht, den 13-Jährigen getötet zu haben.

Der Tatort im baden-württembergischen Rhein-Neckar-Kreis wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, um Übersichtsaufnahmen zu machen. Das Dezernat Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Zentralen Kriminaltechnik unterstützen sie dabei. Ein Polizeisprecher sagte, die Ermittlungen hätten bis in den späten Abend gedauert. Die Polizei sei mit einer größeren Zahl von Einsatzkräften vor Ort gewesen.

Weitere Details nannte er zunächst nicht, auch nicht, in welchem Verhältnis die beiden Jungen zueinander standen. Mit weiteren Details sei erst am Donnerstag zu rechnen. Eschelbach gehört zu Sinsheim und hat etwa 2200 Einwohner. Die "Rhein-Neckar-Zeitung" schrieb von einer großen Aufregung im dem Ort. Zahlreiche Eltern seien auf der Suche nach ihren Kindern das Gebiet abgefahren. Der festgenommene 14-Jährige soll schon einmal auffällig geworden sein, weil er eine andere Person mit einem Messer verletzt habe, berichtet die Zeitung. Laut Polizei ist das noch Gegenstand der Ermittlungen.