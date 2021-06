In der texanischen Großstadt Austin schießt ein Unbekannter um sich und verletzt 13 Menschen - zwei von ihnen schwer. Die Polizei kann den Schützen weder fassen, noch genauere Angaben zum Motiv machen. Terrorismusexperten des FBI haben die Ermittlungen ebenfalls aufgenommen.

Bei einem Zwischenfall in Austin im US-Bundesstaat Texas sind in der Nacht zum Samstag mindestens 13 Menschen durch Schüsse verletzt worden. Dies berichtete die Polizei bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Der Schütze sei noch nicht gefasst worden. Zwei Verletzte befänden sich in kritischem Zustand. Weitere Details zum Vorfall in dem Ausgehviertel der Stadt seien vorerst nicht bekannt.

Die Straßen seien mit Menschen gefüllt gewesen, als die Schüsse gegen 1.30 Uhr morgens fielen, berichtete die Polizei. Ermittler werteten nun Videomaterial unter anderem von Überwachungskameras und polizeilichen Körperkameras aus, teilte die Polizei weiter mit. Bandenkriminalität könne nicht ausgeschlossen werden, Motiv und Umstände seien aber noch nicht geklärt.

Die Polizei habe nur eine sehr allgemeine Beschreibung des Verdächtigen und der Vorfall scheint sich auf den einen Tatort zu beschränken, sagte Polizeichef Joseph Chacon. Er könne jedoch nicht mit Sicherheit sagen, dass keine zusätzliche Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe, da sich der Verdächtige nicht in Gewahrsam befindet. Neben der Polizei beteiligen sich auch Terrorismusexperten des FBI an den Ermittlungen.