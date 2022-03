Tragischer Tod in Florida

Tragischer Tod in Florida 14-Jähriger fällt aus Freefall-Tower und stirbt

Der Park in Orlando ist überregional bekannt, Tyre Sampson war mit einer befreundeten Familie aus Missouri angereist.

In einem Vergnügungspark passiert das Schlimmste, das man sich vorstellen kann. Ein Junge fällt aus der Fahrgastzelle eines 131 Meter hohen Freefall-Towers und stirbt. Unklar ist, ob er ordentlich gesichert war.

In einem Vergnügungspark in Orlando im US-Bundesstaat Florida ist ein Junge aus einem Freefall-Tower gefallen und ums Leben gekommen. "Es scheint eine schreckliche Tragödie zu sein", sagte der zuständige Sheriff John Mina bei einer Pressekonferenz. Seine Büro ermittelt mit weiteren Behörden in der Frage, ob der tödliche Vorfall letztendlich als Unfall einzustufen ist. Der verunglückte Junge hieß Tyre Sampson und war Mina zufolge aus dem US-Bundesstaat Missouri mit der Familie eines Freundes angereist.

Der Familie des Jungen sprach der Sheriff sein Beileid aus. "Wir können uns den Schmerz und die Qual nicht vorstellen, die seine Familie durchmachen muss", sagte er. Man sei mit Gebeten und in Gedanken bei den Angehörigen.

Amerikanische Medien berichten von einem aufgezeichneten Notruf, in dessen Verlauf der Anrufer behauptet habe, dass die Angestellten des Freefall-Towers den Jungen nicht mit dem Gurt gesichert hätten. Der Freefall-Tower, von dem der Junge fiel, ist mit 131 Metern einer der höchsten der Welt. Unklar war zunächst, aus welcher Höhe Sampson fiel und ob er sofort starb. Im Krankenhaus wurde der Junge schließlich für tot erklärt.

Der Betreiber des Freefall-Towers teilte mit: "Wir sind untröstlich über den Vorfall, der einem unserer Gäste das Leben gekostet hat. Wir sprechen seiner Familie und seinen Freunden unser Beileid und unser tiefstes Mitgefühl aus." Mit den zuständigen Behörden arbeite man bei einer vollständigen Untersuchung zusammen. Zudem soll der Freefall-Tower bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

Freefall-Tower sind beliebte Attraktionen in Freizeitparks. Sie bestehen aus einem Turm, um den herum sich eine Konstruktion mit Sitzen für die Passagiere nach oben bewegt. Oben angelangt, stürzt diese im scheinbar freiem Fall dem Boden entgegen. Schließlich wird der Fahrgastträger in der Nähe des Bodens von einer Bremsvorrichtung wieder abgebremst.