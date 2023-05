Mitten in der Nacht kommt es auf der A43 kurz vor der Anschlussstelle Riemke zu einer Massenkarambolage. Autos geraten in Brand, zahlreiche Rettungskräfte rasen an die Unfallstelle. Mehrere Menschen werden zum Teil schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall mit fünf Autos auf der A43 bei Bochum sind in der Nacht zu Montag 17 Menschen verletzt worden - einer davon lebensgefährlich. Unter den Schwerverletzten waren zudem sieben weitere Menschen, darunter zwei Kleinkinder, wie die Feuerwehr mitteilte. Fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt und vier weitere konnten vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden.

Bei Bochum waren kurz vor der Anschlussstelle Riemke gegen 0.30 Uhr in Fahrtrichtung Münster fünf Fahrzeuge miteinander kollidiert. Zwei Autos gerieten sofort in Brand. Wie die Feuerwehr Bochum in der Nacht berichtete, berichteten Anrufer dem Notdienst von dramatischen Szenen. Einige Verletzte lagen demnach auf der Fahrbahn, andere waren noch in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehr zog deshalb weitere Kräfte aus Werne, Herne und Witten hinzu. Bei dem nächtlichen Einsatz waren schließlich rund 60 Einsatzkräfte mit acht Rettungswagen und drei Notärzten vor Ort.

Die brennenden Fahrzeuge wurden von den Feuerwehreinsatzkräften schnell durch zwei Trupps unter Atemschutz und den Einsatz von zwei Strahlrohren gelöscht. Dadurch konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein drittes Fahrzeug verhindert werden. Aus den Fahrzeugen befreien, musste die Feuerwehr schließlich niemanden mehr. Bei Eintreffen der Retter hatten sich alle Verletzten bereits selbstständig aus ihren Wracks befreit.

Laut Feuerwehr lag eine Person beim Eintreffen der Einsatzkräfte leblos auf dem Seitenstreifen und wurde bereits von Ersthelfern versorgt. Zwei Autos waren komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein weiteres Auto verhindern. Die A43 war während der Rettungsmaßnahmen zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Wie es zum Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Der Unfallhergang ist nun Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen.