Explosion in Bildungseinrichtung 19 Tote nach Selbstmordanschlag in Kabul

Die Anschläge häufen sich: Erst vergangene Woche kam es in Kabul in der Nähe einer Moschee zu einer Explosion.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul kommt es vermehrt zu Anschlägen auf zivile Gebiete. In einem Bildungszentrum reißt ein Selbstmordattentäter 19 Menschen mit in den Tod, viele weitere werden verletzt. Die Opferzahl könne noch steigen, heißt es vonseiten der Polizei.

Bei einem Selbstmordanschlag in einem Bildungszentrum in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 27 Menschen seien bei der Explosion am Morgen verletzt worden, wie ein Polizeisprecher berichtete. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen. Die Schülerinnen und Schüler hätten sich gerade auf eine Aufnahmeprüfung für die Universität vorbereitet, als ein Selbstmordattentäter zugeschlagen habe. Wie lokale Medien berichteten, ereignete sich der Anschlag in einem überwiegend von der schiitischen Bevölkerungsgruppe der Hasara bewohnten Viertel Kabuls.

Familien eilten zu den Krankenhäusern der Gegend, wo Krankenwagen mit Opfern eintrafen. Dort hingen Listen mit bestätigten Toten und Verletzten aus. "Wir waren ungefähr 600 in der Klasse, aber der Großteil der Opfer sind Mädchen", sagte ein Student und Augenzeuge in einer Klinik. Auch ein Journalist beobachtete, dass die meisten in Kliniken transportierten Opfer weiblich waren.

Ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums hatte zuvor auf Twitter geschrieben, dass Sicherheitsteams den Tatort erreicht hätten und weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben würden. "Das Angreifen von zivilen Zielen beweist die unmenschliche Grausamkeit der Feinde und ihr Fehlen von moralischen Standards", führte er fort.

Der Angriff ereignete sich im Viertel Dascht-e-Bartschi im Westen Kabuls, das vor allem von schiitischen Muslimen bewohnt ist. Die ethnische Minderheit der Hasara war in der Vergangenheit bereits mehrfach das Ziel tödlicher Anschläge der militanten Gruppe "Islamischer Staat" geworden. Noch hat sich zu der Tat niemand bekannt. Die Hasara machen rund zehn bis 20 Prozent der 38 Millionen Afghanen aus.

Nach der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 hatte die Gewalt in Afghanistan zunächst nachgelassen. In den vergangenen Monaten erlebte das Land jedoch eine Serie tödlicher Anschläge. Der IS ist wie die Taliban eine sunnitische Gruppierung, beide befinden sich aber in einer erbitterten Rivalität zueinander.