Er will mit seinen Freunden am Freitagabend zu Blasmusik feiern. Doch dann verschwindet Tobias Dreiseitel spurlos. Die bayerische Polizei sucht mit Hubschraubern und Spürhunden nach dem 25-Jährigen - ohne Erfolg. Seine Freundin meldet sich derweil verzweifelt in den sozialen Medien.

Wo ist Tobias Dreiseitel aus Eichenried? Der 25-Jährige wird seit Freitagabend vermisst, wie die Polizei in Bayern mitteilte. Dem Polizeibericht zufolge ging er am Freitag mit Freunden auf das "Brass Wiesn"-Festival in Eching. "Gegen 21 Uhr verloren sich die Freunde aus den Augen. Wenig später brach auch der telefonische Kontakt ab. Seitdem fehlt von Herrn Dreiseitel jede Spur", schreiben die Beamten.

Weil seine Freunde ihn nicht mehr erreichen konnten, meldeten sie Dreiseitel bei der Polizei als vermisst. Es folgte eine große Suchaktion, an der auch ein Hubschrauber, die Wasserwacht und eine Hundestaffel beteiligt waren. Doch die Suche, die bis in die frühen Morgenstunden dauerte, verlief laut der Polizei ergebnislos.

Nun fahnden die Beamten mit einem öffentlichen Aufruf nach dem 25-Jährigen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Dreiseitel laut Polizeibericht ein weinrotes Hawaiihemd und eine braune Lederhose. Er ist etwa 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hat braun-grüne Augen, kurze, dunkelbraune Haare mit Seitenscheitel und trug zuletzt eine Halskette von S-Oliver. Doch auch die Suchmaßnahmen am heutigen Montag mussten laut "Bild"-Zeitung ohne Erfolg eingestellt werden.

"Er war verletzt"

Derweil hat die Freundin von Dreiseitel einen verzweifelten Hilfeaufruf in den sozialen Medien gestartet. In einem ihrer Posts heißt es, dass er sich am Freitag noch kurz vor 23 Uhr ein Bier an einem Bierzelt gekauft hätte. Anschließend musste das Gelände aufgrund des Unwetters geräumt werden. Dreiseitel sei dann noch einmal "stark alkoholisiert am Eingang des Camping-Platzes gesehen" worden. "Er war verletzt", schreibt sie.

Der Aufruf der Freundin wurde bereits tausendfach geteilt. Und dennoch: "Wir haben bis jetzt keine belastbaren Erkenntnisse, wo der junge Mann sein könnte und werden die Suche ausweiten", sagte am Montag ein Sprecher der Polizeidirektion Oberbayern Nord. Zu Vermutungen und Spekulationen, was an diesem Abend passiert sein könnte, wollte sich der Polizeisprecher nicht äußern. Dass der junge Mann womöglich in einen Unfall verwickelt war, dafür gebe es keine Hinweise.

Zeugen, die einen Hinweis auf den derzeitigen Aufenthaltsort von Tobias Dreiseitel geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neufahrn unter der Telefonnummer 08165/9510-0 zu melden.