Ein Mann feiert zusammen mit Bekannten eine Party in einem Haus in der Duisburger Altstadt. Gegen 01.15 Uhr wird der 35-Jährige mit Schnitten und Stichen übersäht auf der Straße aufgefunden. Die Mordkommission ermittelt.

Nach einer Messerattacke auf offener Straße ist ein 35 Jahre alter Mann in Duisburg an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Angriff mit zahlreichen Messerstichen ereignete sich in der Nacht zum Sonntag im Umfeld einer Party, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann starb wenige Stunden später in einem Krankenhaus. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Den Angaben zufolge hatte der 35-Jährige mit Bekannten in einem Haus in der Duisburger Altstadt gefeiert. Zeugen gaben an, dass sich die Party immer wieder nach draußen verlagert habe.

Gegen 01.15 Uhr fanden Bekannte den 35-Jährigen schließlich mit zahlreichen Stichen und Schnitten auf der Straße. Die Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft dauerten an. Die Polizei sucht weitere Zeugen.