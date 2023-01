46-Jährige in Berlin-Mitte von Tram erfasst

In Berlin gibt es immer wieder schwere Unfälle mit Trams, bei denen Menschen zu Schaden kommen.

In der Nacht überqueren vier Menschen in Berlin illegal Straßenbahngleise. Die herannahende Tram übersehen sie. Eine Frau wird erfasst und eingeklemmt, sie stirbt noch am Unfallort.

In Berlin ist eine 46-Jährige von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau überquerte in der Nacht mit drei Begleitern die Tramgleise in Berlin-Mitte, wie die Polizei mitteilte. Der Straßenbahnfahrer leitete noch eine Notbremsung ein, er konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Nach ersten Erkenntnissen überquerten die Frau und ihre drei Begleiter - zwei Frauen und ein Mann - gegen 2 Uhr die Tramgleise an einer Stelle, an der dies verboten ist. Ein kleiner Zaun trennt die Gleise sichtbar von der Fahrbahn ab. Dabei bemerkten sie die herannahende Tram der Linie M4 offenbar nicht. Die Frau wurde zwischen einem Waggon und einem die Gleise trennenden Zaun eingeklemmt. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Der Straßenbahnfahrer und eine Begleiterin der Frau wurden mit einem Schock zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwei weitere Begleiter kamen mit Prellungen und Schürfwunden beziehungsweise einer Fußverletzung in eine Klinik. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Karl-Liebknecht-Straße zwischen der Spandauer Straße und der Dircksenstraße in beide Richtungen bis 6.30 Uhr gesperrt. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf.