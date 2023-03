Ein Junge geht regelmäßig mit seinen Eltern in ein Waffelhaus zum Frühstück. Dort wird er immer wieder von dem gleichen Kellner bedient und erfährt von dessen Schwierigkeiten, eine Wohnung und ein Auto zu bezahlen. Das lässt dem Achtjährigen keine Ruhe.

Ein achtjähriger Junge in den USA hat mehr als 50.000 Dollar für seinen Lieblingskellner gesammelt. Kayzen Hunter aus dem US-Bundesstaat Arkansas hatte sich mit Devonte Gardner angefreundet, der die Familie des Jungen bei ihren wöchentlichen Frühstücksausflügen in das örtliche Waffelhaus regelmäßig bediente.

Der Junge beschreibt den Mann als einen der "fröhlichsten und positivsten Menschen", die er je getroffen habe. Dabei hat es Gardner gar nicht so leicht. Denn der Kellner lebt mit seiner Frau und den beiden Töchtern in einem Motelzimmer und geht jeden Tag zu Fuß zur Arbeit. Ihr früheres Zuhause war von Ratten und Schimmel befallen, was dazu führte, dass die Kinder krank wurden.

Nachdem er in das Motel umziehen musste, um diesen Umständen zu entkommen, wurden die Ausgaben zu hoch, um sie zu bewältigen, erklärte Gardner gegenüber dem lokalen Fernsehsender KTHV. Gardner habe gefragt, ob jemand wüsste, wo er ein billiges Auto kaufen könne - es sei ihm schwergefallen, für eines zu sparen, erklärte der Junge der "Washington Post ". "Alle meine Trinkgelder und alles, was ich bekomme, geht direkt an meine Kinder", berichtete der Kellner. "Ich bezahle für das Zimmer, zahle täglich 60 Dollar pro Tag", aber die Kosten fräßen alles Einkommen auf.

Jeder Betrag hilft

Daraufhin setzte die Familie des Achtjährigen eine Spendenkampagne auf, um das Geld für ein Auto zu sammeln. "Er begrüßt uns immer mit dem größten Lächeln", schrieb Kayzens Mutter Vittoria Hunter im Namen ihres Sohnes. "Ich hoffe, Ihr Herz ist genauso groß wie meines und Sie helfen mir, Freundlichkeit in der Welt zu verbreiten. Jeder Betrag hilft!!"

Das Spendenziel bei Gofundme wurde auf 5000 US-Dollar festgelegt. Die Summe sollte reichen, um Gardner ein zuverlässiges Fahrzeug zu verschaffen. Doch die Resonanz war so überwältigend, dass inzwischen mehr als 50.000 US-Dollar zusammenkamen.

Gardner sagte KTHV, die Großzügigkeit, die ihm und seiner Familie entgegengebracht wurde, habe ihn "fast zum Weinen" gebracht. "Es ist einfach ein Segen." Auch Kayzen und seine Eltern empfinden Dankbarkeit. "Es fühlt sich einfach gut an, jemand anderem zu helfen", sagte der Junge nach dem überwältigenden Erfolg.