Merkel: "Abscheulicher Mord" : Ali B. soll in Frankfurt gelandet sein

Für Kanzlerin Merkel ist der Mord an der 14-jährigen Susanna ein Auftrag, die Integration sehr ernst zu nehmen. Sie fordert ein klares Urteil der Justiz. Derweil landet der tatverdächtige Ali B. am Flughafen in Frankfurt. Noch in der Nacht soll er verhört werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bestürzt über den Tod der 14-jährigen Susanna aus Mainz geäußert. "Das unfassbare Leid, dass der Familie und dem Opfer widerfahren ist, bewegt jeden und erfasst auch mich", sagte Merkel am Rande des G7-Gipfels im kanadischen La Malbaie. Es sei gut, dass der mutmaßliche Täter gefasst worden sei und wahrscheinlich nach Deutschland zurückkehre. Sie sprach von einem "abscheulichen Mord" und plädierte für eine entschiedene Ahndung solcher Straftaten.

Wenn die Tat bewiesen sei, müsse die Justiz "mit aller Klarheit ein Urteil sprechen", forderte die Kanzlerin. Das Verbrechen sei zudem ein Auftrag, die Integration sehr ernst zu nehmen und Werte klar zu machen. "Wir können nur zusammenleben, wenn wir uns gemeinsam an unsere Gesetze halten", sagte sie.

Susannas Leiche war am vergangenen Mittwoch in Wiesbaden in einem Erdloch entdeckt worden. Zuvor galt das Mädchen zwei Wochen lang als vermisst. Der Tat verdächtigt wird der 20-jährige Iraker Ali B., der die Jugendliche vergewaltigt und getötet haben soll. Er war vor einigen Tagen mit seiner Familie in den Irak ausgereist und dort in der Nacht zum Freitag festgenommen worden.

Ali B. in Frankfurt angekommen

Am Nachmittag wurde Ali B. dann aus dem Irak ausgeflogen. Kurdischen Ermittlern zufolge hat der 20-Jährige die Tötung des Mädchens bereits gestanden. In Frankfurt soll die Maschine mit dem Tatverdächtigen an Bord laut "Bild"-Zeitung um 20.35 Uhr gelandet sein. Dem Bericht zufolge reiste Bundespolizei-Chef Dieter Romann selbst in den Irak, um Ali B. abzuholen. Ein Bundespolizei-Sprecher wollte das weder bestätigen noch dementieren.

Der Verdächtige soll gleich nach seiner Rückkehr vernommen werden. Die erste Vernehmung sei noch für die Nacht geplant, am Sonntag werde er dann dem Haftrichter vorgeführt.

