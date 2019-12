Alle Augsburger Verdächtige wieder in Haft

Dem 17-jährigen Hauptverdächtigen werden Totschlag und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.

Anfang Dezember wird ein Feuerwehrmann in Augsburg nach einem Weihnachtsmarktbesuch erschlagen. Der 17-jährige Tatverdächtige sitzt in Haft. Nach einer zwischenzeitlichen Freilassung sind die sechs jungen Männer nun wieder in Haft. Warum, soll

Im Fall des getöteten 49-Jährigen in Augsburg erwarten die Anwälte im Laufe des Tages eine Entscheidung über eine erneute Untersuchungshaft für ihre Mandanten. Bislang kennen sie die Begründung des Münchner Oberlandesgerichts (OLG) noch nicht, das die vom Landgericht Augsburg angeordnete Haftentlassung von sechs Tatverdächtigen revidiert hatte. Das sagten drei der Anwälte. Weder das OLG noch die Staatsanwaltschaft waren für Rückfragen erreichbar.

Die Jugendkammer des Landgerichts hatte die Haftbefehle gegen die sechs jungen Männer am vergangenen Montag aufgehoben. Es gebe keinen dringenden Tatverdacht, hatte das Landgericht Augsburg mitgeteilt. Nur der 17-jährige Hauptverdächtige blieb weiter in Untersuchungshaft. Ihm werden Totschlag und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.

Der getötete Feuerwehrmann war Anfang Dezember nach einem privaten Weihnachtsmarktbesuch mit seiner Frau und einem befreundeten Paar auf dem Augsburger Königsplatz unterwegs. Dort wurden die Männer in einen Streit mit den Verdächtigen verwickelt, als einer aus der Gruppe den 49-Jährigen mit einem einzigen Schlag getötet haben soll. Auch der Mann des anderen Paares erlitt durch Schläge ins Gesicht schwere Verletzungen.