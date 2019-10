Riekes Rückspiegel am 2. Oktober

Schon seit Jahrhunderten benutzen Wissenschaftler Teleskope, um in die Ferne zu sehen. Doch wer hat's erfunden? Riekes Rückspiegel erinnert an einen Niederländer, dem viele diese bemerkenswerte Leistung zuschreiben und der einen der größten Entdecker inspiriert hat.

Wussten Sie, dass … ein Brillenmacher heute vor 411 Jahren den ideellen Wettlauf um den Ruf als Erfinder des Fernrohrs gewonnen hat? Am 2. Oktober 1608 präsentierte Hans Lipperhey (auch bekannt als Lippersheim oder Lippershey) dem Rat der Grafschaft Zeeland in den heutigen Niederlanden seine Version des Teleskops.

Angeblich haben zwei spielende Kinder Lipperhey auf die Erfidung des Fernrohres gebracht. (Foto: imago/United Archives International)

Die seeländischen Provinzherren waren von dem Instrument zwar begeistert, verweigerten dem Deutsch-Niederländer aber ein Patent. Der Grund: Auch die niederländischen Optiker Jakob Metius und Zacharias Jansen beanspruchten damals die Erfindung für sich und der wahre geistige Urheber blieb unklar.

Dennoch gilt Lipperhey heute gemeinhin als Erfinder des sogenannten holländischen Fernrohres. Schon wenige Monate nach Lipperheys Coup in Zeeland tüftelte niemand geringeres als Galileo Galilei am holländischen Fernrohr. Weil der Italiener dieses so gut weiterentwickelte, wird es auch als Galilei-Fernrohr bezeichnet. Auf dieser Grundlage war es dem Astronomen schließlich möglich, bahnbrechende Entdeckungen zu machen - damals herrschte etwa noch der Irrglaube, die Sonne drehe sich um die Erde.

Das passierte außerdem am 2. Oktober:

Vor 1 Jahr wird im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul der regierungskritische saudische Journalist Jamal Khashoggi ermordet.

wird im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul der regierungskritische saudische Journalist Jamal Khashoggi ermordet. Vor 89 Jahren legt Henry Ford den Grundstein für das Ford-Werk in Köln.

Wir erinnern uns an …

Gandhi führte Indien in eine neue Zeit. (Foto: imago/United Archives International)

... Mohandas Karamchand "Mahatma" Gandhi, "große Seele" und revolutionärer Inder, der heute vor 150 Jahren Geburtstag hatte. Mit seiner gewaltfreien Freiheitsbewegung Satyagraha brachte er mal eben das British Empire zu Fall. Apropos Gandhi und Lipperhey: Wie sagte Mahatma einst? "Auge um Auge und die Welt wird blind sein."

