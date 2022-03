Durch geschickte Lügen ergaunert sich die Hochstaplerin Anna Sorokin Millionen-Kredite von New Yorker Banken und genießt unter falschem Namen ein Leben in Saus und Braus. Als sie auffliegt, muss sie in Haft und soll nun die USA verlassen. Neue Karrierepläne hat der Netflix-Star aber schon gemacht.

Die vor einem Monat in den USA aus dem Gefängnis entlassene deutsch-russische Hochstaplerin Anna Sorokin wird einem Bericht des Magazins "Spiegel" zufolge nach Deutschland abgeschoben. Für kommende Woche sei die Abschiebung der 31-Jährigen mit einem Linienflug von New York nach Deutschland geplant, berichtete der "Spiegel". Sie solle bis zur Landung von US-Beamten begleitet werden.

Sorokin wird dem Bericht zufolge in Deutschland auf freien Fuß kommen, weil sie wegen Betrugs bereits in den USA verurteilt wurde und eine Haftstrafe absaß. Sie hatte bis zuletzt versucht, eine Abschiebung durch ein Asylgesuch in den USA zu verhindern. Der Fall der Hochstaplerin wurde durch die erfolgreiche Netflix-Serie "Inventing Anna" weltbekannt.

Hochstaplerin plant Buch und Podcast

Die Tochter eines russischen Lastwagenfahrers hatte sich in den USA eine neue Identität als reiche Erbin gegeben und einen luxuriösen Lebensstil auf Kosten Anderer erschwindelt. 2016 kam es in New York City zu dem großen Betrug. Sorokin behauptete, sie sei Erbin eines reichen deutschen Kunstsammlers und änderte ihren Namen zu Anna Delvey. Mit der ausgedachten Geschichte hatte sie schnell Erfolg.

Weil sie behauptete, sie wolle einen Privatclub für reiche New Yorker eröffnen, bekam sie von verschiedenen Banken Kredite in Höhe von zehntausenden US-Dollar, checkte in teuren Hotels ein und ließ sich von Privatpersonen aushalten, die Rechnungen zahlte sie nicht.

Die Gesamtsumme des Betrugs belief sich auf rund 275.000 Dollar. Von der Netflix-Gage über rund 320.000 Dollar blieb nicht viel übrig, da sie damit die Anwaltskosten, Strafen und Rückerstattungen an ihre Opfer bezahlen musste - weitere Projekte wie ein Podcast, ein Dokumentarfilm und ein Buch hat die geschäftstüchtige Sorokin aber schon in Planung.