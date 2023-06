Beim "GSA"-Cocktailwettbewerb sind nur regionale Zutaten aus Deutschland, der Schweiz und Österreich erlaubt. Den ersten Platz ermixt sich eine Barfrau aus Luzern mit dem "Apfelschuss". Inspiriert ist das Getränk von einer Schweizer Nationalsage.

Beim elften "Made in GSA"-Cocktailwettbewerb hat in Innsbruck die Barfrau Pia Köfler aus dem "Karel Korner" in Luzern den Sieg geholt. Den zweiten Platz bei dem Wettbewerb für Bartender aus den deutschsprachigen Ländern holte sich Vera Steiner aus dem "Stage12"-Hotel in Innsbruck, wie das veranstaltende Fachmagazin "Mixology" mitteilte.

Platz drei ging demnach nach Bremen: an Henrik Galla aus dem "Lugger". Zwei Sonderpreise in den Kategorien "Limonade & Filler" sowie "Gin, Wacholder & Steinhäger" erhielten Luigi Di Meglio aus der Bar "The Grid" in Köln und Robin Lühert aus dem "Esprit" in Göttingen.

Der Sieger-Cocktail "Apfelschuss" besteht aus Gin, Wermut, Apfelbrand, Verju und Haselnusslikör. (Foto: picture alliance/dpa/Mixology)

Die Gesamtsiegerin Köfler ist eine gebürtige Österreicherin, die in der Schweiz arbeitet. Sie gewann mit einem Cocktail namens "Apfelschuss" aus Gin, Wermut, Apfelbrand, Verjus, Haselnusslikör, der von der Schweizer Nationalsage um Wilhelm Tell inspiriert sei.

Im Zentrum des Cocktailwettbewerbs "Made in GSA", den das Magazin "Mixology" aus Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz ausrichtet, steht die Entwicklung zeitgemäßer Drinks. Sie sollen aus regionalen Zutaten sein, die in Deutschland, der Schweiz und Österreich ihren Ursprung haben. "GSA" steht für Germany, Switzerland, Austria.