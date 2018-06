Panorama

"Sie hatte eine große Operation": Ärzte verbieten Melania Trump das Fliegen

Fast vier Wochen ist es her, dass First Lady Melania Trump an den Nieren operiert wurde - nun deutet ihr Ehemann an, dass es sich um einen schwereren Eingriff gehandelt hat als bisher vermutet. Auf ärztlichen Rat dürfe Melania derzeit nicht fliegen, sagt er.

Die Operation, der sich First Lady Melania Trump im Mai unterziehen musste, war offenbar komplizierter als zunächst gedacht. Die First Lady habe nicht mit ihm zum G7-Gipfel fliegen können, weil sie einen "fast vierstündigen Eingriff" hinter sich habe, sagte Trump. "Sie hatte eine große Operation." Die Ärzte hätten ihr ein einmonatiges Flugverbot auferlegt.

Melania Trump war am 14. Mai in einem Militärkrankenhaus bei Washington operiert worden. Das Weiße Haus hatte von einer Nieren-OP berichtet. Der beschriebene Eingriff wird allerdings bei vielen Patienten ambulant vorgenommen. Melania musste eine Woche im Krankenhaus bleiben und wurde danach lange Zeit nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Deshalb schossen Spekulationen über ihren Gesundheitszustand ins Kraut.

Trump hatte auf Twitter versichert, seiner Frau gehe es sehr gut und die Medien sollten sich mit Spekulationen zurückhalten. Bisherige Informationen über die Operation hatten den Anschein erweckt, dass es sich um einen kleineren Eingriff gehandelt habe. Bei einer Embolisation werden Blutgefäße künstlich verschlossen. Am 16. Mai hatte sich die First Lady selbst via Twitter zu Wort gemeldet und erklärt: "Ich fühle mich großartig und freue mich darauf, nach Hause ins Weiße Haus zu kommen."

Ein Experte erklärte auf Nachfrage der "New York Times", dass eine vierstündige Operation für einen derartigen Eingriff eher ungewöhnlich sei - ein bis zwei Stunden halte er für sehr viel realistischer, wenn es keine Komplikationen gebe. Gleichzeitig könnte der Präsident aber auch Zeiten wie die Vorbereitung auf die Operation oder die Aufwachphase nach einer Narkose hinzugerechnet haben.

Quelle: n-tv.de