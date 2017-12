Panorama

Kurzzeitige Sperrungen: Aufregung um Postpaket in Ulm

Kurze Aufregung in Ulm: Eine verdächtiges Paket löst in Zentrum der schwäbisch-bayerischen Grenzstadt einen Polizeieinsatz aus. Beamte riegeln den Fundort in der Innenstadt ab. Kurz darauf später kommt die Entwarnung. Die Behörden raten weiterhin zur Vorsicht.

Eine verdächtige Postsendung hat in der Innenstadt von Ulm am späten Vormittag für erhebliche Behinderungen gesorgt. Das Gebäude, in dem der Empfänger das fragliche Paket entdeckt hatte, wurde durch die Polizei evakuiert. Der Bereich am Wengentor wurde daraufhin abgesperrt. "So lange wir nicht wissen, um was es sich handelt, haben wir die Absperrung veranlasst, um unsere Ermittlungen durchführen zu können", zitierten lokale Medien einen Polizeisprecher. Nach kurzer Zeit gab es bereits die Entwarnung.

Die verdächtige Sendung war demnach ohne Absender bei einer Apotheke eingegangen. Nach einer kurzen Überprüfung durch Spezialisten konnte die Polizei rasch Entwarnung geben. "Überprüfung von verdächtigem Paket abgeschlossen", teilte die Polizei Ulm nach einer guten Dreiviertelstunde mit. "Es handelt sich um eine normale Paketlieferung." Die Absperrungen wurden gegen 11.45 Uhr wieder aufgehoben.

Glücklicherweise harmlos

Meldungen von verdächtigen Paketen halten die Sicherheitskräfte seit Tagen in Atem. Erst vor zwei Tagen hatte ein ähnlicher Fund in der Erfurter Staatskanzlei bundesweit für Aufsehen gesorgt. Das verdächtige Paket stellte sich allerdings auch hier als harmlos heraus. Ein Zusammenhang mit dem Erpressungsfall beim Paketdienstleister DHL ergab sich nicht.

Experten der Polizei raten dennoch weiter zur Vorsicht. Im Zuge der Fahndung nach dem DHL-Erpresser warnen sie eindringlich vor dem Öffnen verdächtiger Pakete. Da Paketbomben in der Regel erst beim Öffnen explodierten, sollten Empfänger bei einem Verdacht das Paket oder den Brief keinesfalls berühren und sich in Sicherheit bringen, hieß es in einer vom Polizeipräsidium des Landes Brandenburg veröffentlichten Handlungsanweisung: "Unterlassen Sie im Verdachtsfall jegliches weiteres Hantieren mit der Sendung!"

Bislang keine heiße Spur

Um Empfänger zu sensibilisieren, erläutern Spezialisten der Polizei mit einer eigens erstellten Grafik, welche Merkmale eine Postsendung tatsächlich verdächtig machen. Entsprechende Funde häufen sich derzeit. Allein am Vortag seien von Bürgern acht Verdachtsfälle gemeldet worden, die sich glücklicherweise jedoch alle als harmlos herausgestellt hätten, sagte Polizeisprecherin Stefanie Klaus. "Wir sind sehr froh, dass die Bürger so aufmerksam sind und rufen dazu auf, jeden Verdachtsfall zu melden."

Zu der Paketbombe, die in der vergangenen Woche einer Potsdamer Apotheke zugestellt wurde, seien bei der Sonderkommission "Quer" bislang 70 Hinweise eingegangen. "Eine heiße Spur war bislang nicht darunter", sagte Klaus.

