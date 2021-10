Mit dem Wagencamp "Köpi" steht eines der letzten Symbolprojekte der linksalternativen Szene in Berlin vor der Räumung. Seit Tagen laufen die Vorbereitungen für einen Großeinsatz der Polizei, bisher war die Lage vergleichsweise ruhig. Am Vorabend des Räumungstermins kracht es aber doch.

Kurz vor der geplanten Räumung des linksautonomen Wagencamps "Köpi" in Berlin-Mitte ist es in der Nacht zu Freitag doch noch zu Ausschreitungen gekommen. Unbekannte schlugen im Stadtteil Kreuzberg in der Ritterstraße die Scheiben von Autos ein und bewarfen Häuser mit Farbbeuteln, wie ein Polizeisprecher später. Am späten Abend hatte die Berliner Polizei die Lage noch als "überwiegend störungsfrei" eingeschätzt.

Bei der größten Demonstration am Donnerstag mit etwa 500 Teilnehmenden wurde demnach zwar eine Polizistin leicht verletzt, dennoch blieben nach Einschätzung der Beamten Eskalationen zunächst aus. Angesichts der Vorfälle in der Ritterstraße sagte ein Sprecher, dass die Nacht "nicht mehr als ruhig" oder "störungsfrei" bezeichnet werden könne.

Kurz vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Zeugen den Informationen zufolge etwa 20 Personen mit Pyrotechnik in der Straße in Kreuzberg gesehen. Ob diese auch für die zerstörten Scheiben und beschmierten Wände verantwortlich sind, konnte auf Nachfrage nicht gesagt werden. Das Wagencamp auf einem Gelände an der Köpenicker Straße gilt als eines der letzten Symbolprojekte der linksradikalen Szene in Berlin. Auf dem rund 2600 Quadratmeter großen Grundstück werden für die Räumung am Freitag Auseinandersetzungen mit Bewohnern erwartet.