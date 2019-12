Australien stöhnt unter einer Hitzewelle. Nun errechnen die Meteorologen einen neuen Rekordwerte für die Durchschnittstemperatur. Und dieser könnte bereits in den kommenden Tagen erneut geknackt werden.

Australien hat den heißesten Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Nationalen Meteorologen zufolge belief sich die Durchschnittstemperatur auf 40,9 Grad Celsius. Das waren 0,6 Grad mehr als am 7. Januar 2013 - dem bisherigen Rekordtag.

Und das wird laut den Wetterexperten noch nicht der heißeste Tag gewesen sein. Noch in dieser Woche erwarten sie höhere Temperaturen. Betroffen ist vor allem die Ostküste. Mehrere Städte verzeichneten laut BBC Hitzerekorde. Im Landesinneren stieg die Quecksilbersäule örtlich auf bis zu 45 Grad. In Perth wurden drei Tage hintereinander Temperaturen von mehr als 40 Grad gemessen. Das hatte es bislang nie zuvor in einem Dezember gegeben.

Hunderte Buschfeuer lodern

Der ganze Kontinent stöhnt derzeit unter einer Hitzewelle. Landesweit lodern schon seit Monaten Hunderte Buschfeuer. Sie haben bereits mindestens drei Millionen Hektar Land zerstört. Die Hitze und zunehmender Wind könnten die Brände in den kommenden Tagen zudem weiter anfachen.

Grund für die Hitzewelle ist der BBC zufolge ein enormer Temperaturunterschied im Indischen Ozean. Die Temperaturunterschiede des Wassers im östlichen und westlichen Teil des Meeres seien dabei so hoch wie seit 60 Jahren nicht. In der Folge komme es in Teilen Asiens zu heftigen Überschwemmungen - und in Australien zur Hitzewelle.