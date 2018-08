Panorama

Vorfall vor dem Parlament: Autofahrer rammt Passanten in London

Sicherheitsalarm im Zentrum der britischen Hauptstadt: Ein Mann steuert seinen Wagen ungebremst in eine Absperrung vor dem Parlamentsgebäude. Mehrere Menschen seien verletzt, heißt es. Die Polizei riegelt die Umgebung des Tatorts ab.

Ein Mann ist mit seinem Auto vor dem Parlament in der britischen Hauptstadt London aus bislang ungeklärten Gründen in eine Sicherheitsabsperrung gefahren. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, wie die britische Polizei mitteilte. Eine genaue Zahl der Opfer liegt noch nicht vor.

Der Vorfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr (Ortszeit, 8.40 Uhr MESZ) und löste im Zentrum der britischen Hauptstadt Großalarm aus: Auf ersten Bildern aus London war zu sehen, wie Dutzende Einsatzfahrzeuge der Polizei zum Tatort eilen, um den zerstörten Wagen zu umstellen. Der Fahrer wurde in Handschellen abgeführt.

Einem Augenzeugen zufolge war der Mann zuvor offenbar absichtlich in eine Gruppe Radfahrer gefahren, bevor er mit hoher Geschwindigkeit in die Einfahrt zum Parlamentsgebäude steuerte. Dort rammte sein Wagen auf Höhe der Westminster Abbey eine massive Schranke, mit der die Zufahrt zum sogenannten Old Palace Yard blockiert werden kann. Scotland Yard bestätigte den Vorfall. "Der Fahrer wurde vor Ort festgenommen", teilte die für den Großraum London zuständige Polizeibehörde mit, ohne nähere Details zu nennen.

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte der Polizei bezogen in der Umgebung Position. Mehrere Straßen wurden gesperrt. Hubschrauber kreisten über Westminster Palace. Das Gebäude mit seinem weltberühmten Glockenturm Big Ben gilt als eines der Wahrzeichen Londons und zieht Tag für Tag Tausende Touristen an. In den Gebäudekomplex sind neben dem britischen Unterhaus und dem House of Lords auch zahlreiche Behördenbüros untergebracht.

Unfall oder Anschlagsversuch?

Dutzende Polizisten sowie Feuerwehr und Rettungswagen seien vor Ort im Einsatz, berichteten britische Medien. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch vollkommen unklar. Wie schwer die Passanten verletzt wurden, ist noch offen. In einer ersten Stellungnahme der Polizei hieß es, dass sich niemand in Lebensgefahr befinde.

Die Umgebung des Tatorts und die nahegelegene U-Bahnhaltestelle "Westminster" bleiben jedoch vorerst abgeriegelt. "Wir wissen nicht, wann die Sperrungen wieder aufgehoben werden", sagte ein schwerbewaffneter Polizist einem dpa-Reporter vor Ort. Das britische Parlament ist seit einem Anschlag im März 2017 von einer Sicherheitsbarriere aus Stahl und Beton umgeben.

Der aktuelle Vorfall weckt düstere Erinnerungen: Bei dem Anschlag vor knapp eineinhalb Jahren war ein Angreifer mit einem Auto auf der Westminster Bridge in eine Menschenmenge gefahren. Vier Passanten kamen bei diesem Anschlag ums Leben. Der Fahrer des Wagen erstach damals außerdem einen Polizisten, ehe er von den Sicherheitskräften erschossen wurde.

Quelle: n-tv.de