Wegen des schweren sexuellen Missbrauchs eines kleinen Mädchens ist ein 39 Jahre alter Mann aus Göppingen in Baden-Württemberg zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann habe sich mehrfach an dem seinerzeit sechsjährigen Kind vergangen, das er 2016 an vielen Wochenenden in seiner Wohnung als Babysitter beaufsichtigen sollte, befand das Gericht.

Bei der Entscheidung über das Strafmaß wurde im Landgericht Ulm berücksichtigt, dass der Angeklagte in der Verhandlung ein weitgehendes Geständnis abgelegt hatte. Dadurch war dem Kind eine Befragung vor Gericht erspart geblieben. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von fünf Jahren beantragt, die Verteidigung von drei Jahren und sechs Monaten.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll der kleine Bruder des Mädchens während der Babysitter-Wochenenden anwesend gewesen sein. Der Junge habe schließlich von dem Verhalten des Verurteilten berichtet und ihn so enttarnt.