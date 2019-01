In Paris sind die Sicherheitskräfte in Alarmbereitschaft, weil neue Proteste der Gelbwesten bevorstehen. Dann kommt es zu einer Explosion, doch offenbar handelt es sich um ein Unglück.

Im Zentrum von Paris ist es am Morgen in einer Bäckerei zu einer Explosion gekommen. Das bestätigte eine Polizei-Sprecherin. Es gebe ein Feuer, die Explosion in der Rue de Trévise sei stark gewesen, hieß es.

Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Auch wie es zu der Explosion kam, sagte die Sprecherin zunächst nicht. Medienberichten zufolge gibt es bei der Polizei der Vermutung, ein Gasleck könnte die Ursache gewesen sein. Örtliche Zeitungen berichten von 15 Verletzten, darunter sei auch ein Feuerwehrmann.

Die Explosion ereignete sich rund einen Kilometer Luftlinie entfernt von der Pariser Oper. Auf Bildern, die bei Twitter veröffentlich wurden, ist zu sehen, dass es auf der gesamten Breite des Erdgeschosses brennt. Die Feuerwehr ist bereits im Einsatz, die Polizei bat Anwohner darum, die Gegend zu meiden, um die Arbeiten nicht zu stören.

Die Journalistin Emily Molli berichtete als Augenzeugin vor Ort, dass sie eine "gewaltige Explosion" gehört habe. "Ich rannte hin und sah, was passiert war." Überall seien Rauch und Glassplitter gewesen. "Ich hörte Leute schreien, es gab viele Verletzte." Zum Zeitpunkt der Explosion seien viele Menschen zum Frühstücken in und vor der Bäckerei gewesen.

Die Behörden in Paris sind wegen angekündigter Demonstrationen der "Gelbwesten" in Alarmbereitschaft. Rund 5000 Sicherheitskräfte sind in der Hauptstadt im Einsatz, um die Proteste abzusichern. Bei den Demonstrationen war es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Gewalt und Ausschreitungen gekommen. Paris war besonders davon betroffen.