Panorama

Erdstöße im Urlaubsparadies: Beben erschüttert Indonesien

Heftige Erschütterungen reißen die Menschen auf der indonesischen Ferieninsel Lombok am Sonntagmorgen aus dem Schlaf: Kurz nach Sonnenaufgang beginnt im Norden der Insel der Boden zu beben.

In Indonesien hat sich am frühen Morgen (Ortszeit) ein schweres Erdbeben ereignet. Das Beben der Stärke 6,4 habe die Urlaubsinsel Lombok erschüttert, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Es ereignete sich demnach gegen 0.47 Uhr deutscher Zeit in einer Tiefe von sieben Kilometern und entstand damit vergleichsweise nahe an der Erdoberfläche.

Die Vulkaninsel Lombok liegt weniger als 100 Kilometer östlich von Bali. Berichte über Schäden oder etwaige Verletzte liegen noch nicht vor. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht herausgegeben. In der Region kommt es zu stärkeren Nachbeben.

Das Epizentrum des Erdbebens lag nach Angaben der US-Experten in der Nähe der Ortschaft Lelongken im Norden der Insel. Der Ort gilt als einer der Ausgangspunkte für eine Besteigung des 3700 Meter hohen Vulkans Rinjani, eines aktiven Feuerbergs der zuletzt vor knapp zwei Jahren ausgebrochen war. Die Insel Lombok zählt rund 3,3 Millionen Einwohner.

Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, an dem tektonische Platten aufeinander stoßen. Erdbeben und Vulkanausbrüche sind dort daher besonders häufig. Erst im Januar waren bei einem Beben der Stärke 6,0 auf der indonesischen Insel Java mehrere Menschen schwer verletzt und dutzende Häuser beschädigt worden.

Quelle: n-tv.de