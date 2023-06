Ein Angreifer verletzt in einem Park in der ostfranzösischen Stadt Annecy mehrere Kleinkinder mit einem Messer. Unter den Verletzten ist auch ein kleiner Junge aus Deutschland. Zwei Kinder und ein 70-Jähriger schweben in Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Bei einem Messerangriff auf Kleinkinder im französischen Annecy ist nach Berichten lokaler Medien auch ein 22 Monate alter Junge aus Deutschland verletzt worden. Das Kind sei in ein Krankenhaus nach Genf in der Schweiz gebracht worden, berichtete der Sender CNews. Der Angreifer verletzte mit einem Messer insgesamt fünf oder sechs Menschen. Darüber gibt es unterschiedliche Angaben. Zwei Kinder und ein 70-Jähriger schweben noch in Lebensgefahr. Behörden bestätigten den Bericht über ein deutsches Kind offiziell zunächst nicht. Die zuständige Staatsanwältin sagte vielmehr, dass auch zwei Kinder von Touristen aus Großbritannien und den Niederlanden verletzt worden seien.

Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt. Der Mann war nach Angaben aus Sicherheitskreisen gegen 9.45 Uhr mit einem Messer auf eine Gruppe Kinder in einem Park am Lac d'Annecy losgegangen. Es handelt sich um einen 32 Jahre alten Syrer, der sich regulär in Frankreich aufhält. Er sei selber Vater eines Dreijährigen.Eine nicht näher benannte Person aus dem Umfeld der Ermittlungen sagte , der Mann sei den Sicherheitsbehörden nicht bekannt gewesen. Seine Motive seien unklar. Die Ermittler, so heißt es am Nachmittag, sehen aber bislang kein terroristisches Motiv. Der Angreifer werde zu seinen Beweggründen verhört werden. Die Staatsanwaltschaft ermittle wegen versuchten Mordes.

Am Nachmittag trafen Premierministerin Elisabeth Borne und Innenminister Gérald Darmanin in Annecy ein. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einem Akt "absoluter Feigheit". Auf Twitter schrieb er: "Die Nation ist im Schock". Darmanin lobte ebenfalls auf Twitter den sehr schnellen Einsatz der Ordnungskräfte.

Die Nationalversammlung unterbrach ihre Plenardebatte am Vormittag für eine Schweigeminute nach der Attacke. Parlamentspräsidentin Yaël Braun-Pivet sagte: "Wir hoffen, dass die Folgen dieses sehr schweren Angriffes keine Konsequenzen seien werden, die die Nation in Trauer führen." Sie teilte mit, es gebe nichts Abscheulicheres, als Kinder zu attackieren.