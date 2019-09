Der Einsatzort in Berlin MItte wurde nach dem Unfall großräumig abgesperrt.

Ein Sportwagen rast in Berlin Mitte auf einen Gehweg. Vier der Unfallopfer sterben, darunter ein Kleinkind. Der Fahrer des Porsche und sein Beifahrer werden verletzt. Auch ein kleines Mädchen sitzt offenbar im Auto. Der Unfallhergang ist noch offen.

In Berlin Mitte ist es am Abend zu einem schweren Unfall gekommen. Vier Menschen kamen dabei ums Leben. Ersten Angaben zufolge war unter den Opfern auch ein etwa vierjähriges Kleinkind. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt, teilte die Berliner Polizei bei Twitter mit.

Mit Wärmekameras wurde der Unfallort nach Verletzten abgesucht. (Foto: picture alliance/dpa)

Der Fahrer soll mit seinem Porsche an der Invalidenstraße, Ecke Ackerstraße, auf den Gehweg gefahren sein. Zunächst war unklar, wieviele Menschen sich in dem Wagen befanden. Die Feuerwehr habe mit einer Wärmekamera den Ort abgesucht, um sicherzugehen, dass alle Unfallopfer geborgen wurden, teilte die Polizei mit.

Der Fahrer, ein Beifahrer und ein etwa sechsjähriges Mädchen seien verletzt worden, heißt es in einem Bericht der "Berliner Morgenpost". 40 Einsatzkräfte seien am Unglücksort gewesen. Der Sportwagen soll mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Einem Feuerwehrsprecher zufolge, sei der Wagen an einem Bauzaun zum Stehen gekommen. Der genaue Unfallhergang ist aber noch unklar.

Zunächst stand auch die Frage im Raum, ob es sich um eine vorsätzliche Tat gehandelt haben könnte. Es deute jedoch alles auf einen Verkehrsunfall hin, so der Polizeisprecher. Bei dem Fahrzeug handele es sich um einen Porsche- Sportgeländewagen, sagte der Polizeisprecher. Der Einsatzort wurde großräumig abgesperrt.