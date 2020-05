Anfang Juni könnten in Thüringen und Sachsen die bundesweiten Corona-Beschränkungen bereits aufgehoben werden. In Berlin sieht es anders aus. Dort hat einer von drei Indikatoren der sogenannten Infektionsampel den festgelegten Wert bereits überschritten.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will bereits ab dem 6. Juni bundesweit geltende Corona-Beschränkungen wie das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und Abstandsregelungen aufheben und durch regionale Regeln ersetzen. Ähnliches ist für Sachsen geplant. In Berlin sieht die Lage dagegen etwas anders aus, wie die "Berliner Zeitung" meldet: Die Infektionsampel, anhand derer der Senat das Infektionsgeschehen in der Hauptstadt bewertet, liegt mit einem von drei Indikatoren - dem Reproduktionsfaktor - bereits seit zwei Tagen über dem festgelegten Grenzwert.

Der Reproduktionsfaktor läge aktuell bei "1,23 nach zuvor 1,22 bei einem Grenzwert von 1,20", teilte die Senatsgesundheitsverwaltung mit. Sollte er die Grenze noch länger reißen, springe die Ampel für diesen Bereich auf Rot. Der Reproduktionsfaktor gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Der Senat hat Grenzen bei 1,1 - gelbe Ampel - und 1,2 - rote Ampel - gesetzt.

Anhand der Infektionsampel entscheidet der Senat, wann wieder Beschränkungen des öffentlichen Lebens in der Hauptstadt vorgenommen werden müssen. Die beiden anderen Indikatoren sind die Auslastung der Intensivbetten und die Zahl der Neuinfektionen. Diese stehen laut Gesundheitsverwaltung aber beide weiterhin auf Grün. Die Zahl der Neuinfektionen liege bei fünf pro 100.000 Einwohnern pro Woche, sie springt erst bei 20 auf Gelb. Der Anteil der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen betrage 4,7 Prozent – auf Gelb springt die Ampel ab 15 Prozent.

"Transparenz schafft Vertrauen"

Spätestens wenn zwei Indikatoren auf Rot stehen, werden laut Senat Maßnahmen getroffen. Wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller verkündete, werden dann geplante Lockerungen verschoben oder sogar neue Beschränkungen angeordnet. Auch wenn nur einer der Indikatoren die Grenze reiße, beobachte man die Lage genau und werde unter Umständen tätig, warnten er und Innensenator Andreas Geisel schon vor einigen Tagen.

Nachfragen nach der Entwicklung der Indikatoren beantwortete die Senatsgesundheitsverwaltung der "Berliner Zeitung" dem Artikel zufolge nicht. Der Senat hingegen erhält einmal pro Woche einen Sieben-Tages-Überblick. Quellen aus Senatskreisen kritisieren diese Kommunikation schon länger. Auch Thomas Isenberg, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, forderte im Gespräch mit der "Berliner Zeitung", dass die Zahlen für alle Tage öffentlich gemacht werden müssten. "Transparenz schafft Vertrauen", so Isenberg.

Am Dienstag und Donnerstag will der Senat eigentlich über neue Lockerungen diskutieren, so Müller noch am Sonntagmorgen, ehe die Meldung zum erhöhten Reproduktionsfaktor eintraf. Es soll um das Demonstrationsrecht sowie auch Öffnungen der Open-Air-Kinos oder Fitnessstudios gehen, sagte er, betonte aber auch, dass es dabei keinen Automatismus gebe. Entscheidend sei das Infektionsgeschehen in der Stadt, das man nun auch mit der neuen Infektionsampel messe. "Die Hygiene- und Abstandsregeln bleiben weiterhin oberste Prämisse, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern", sagte Müller weiter.