Eigentlich wollte die Hauptstadt Clubs und Kneipen erst ab Mitte der kommenden Woche schließen. Doch nun wird das soziale Leben in Berlin früher als geplant weiter eingeschränkt. Nur Restaurants und Imbisse dürfen noch öffnen.

Angesichts der steigenden Fallzahlen von Coronavirus-Erkrankungen in Berlin werden Bars, Kneipen und Clubs schon früher geschlossen als geplant. Der Senat beschloss laut "Tagesspiegel" eine Verordnung, nach der die Lokalitäten bereits ab diesem Samstag geschlossen bleiben. Zudem werden demnach alle nicht-öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen verboten. Auch Schwimmbäder, Theater, Opern- und Konzerthäuser sowie Bibliotheken und Museen stellen ihren Betrieb ein. Lediglich Restaurants und Imbisse dürfen unter Auflagen geöffnet bleiben.

Ab Dienstag werden nach Angaben der Bildungsverwaltung dann auch alle Kitas schließen. Allerdings soll es eine Notbetreuung für Kinder geben, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten - beispielsweise Ärzte oder Krankenhausmitarbeiter. Die Schulen stellen in der kommenden Woche stufenweise den Betrieb ein. Laut dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller sollen am Montag zunächst die Oberstufenzentren schließen, am Dienstag folgen die restlichen Schulen.

Die Gesundheitsverwaltung meldete am Freitag 216 bestätigte Infizierte in der Hauptstadt. Damit stieg die Zahl der Erkrankungen innerhalb eines Tages um 50 Fälle. Im Krankenhaus isoliert und behandelt würden 13 Menschen, alle anderen seien Zuhause in Quarantäne. 116 der Betroffenen seien Männer, 99 Frauen, bei einem Fall war das Geschlecht nicht angegeben, hieß es weiter. Die Kontaktpersonen der neuen Fälle würden derzeit ermittelt, kontaktiert und isoliert, so die Behörde.

Glück bringt die Coronakrise Menschen, die in Berlin wegen nicht gezahlter Geldstrafen in Haft müssen: Sie bleiben vorerst vorm Gefängnis verschont. Es gelte jetzt ein Aufschub von vier Monaten, sagte der Sprecher der Berliner Justizverwaltung, Sebastian Brux. Zum einen soll damit die mögliche Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus reduziert werden. Zugleich könnten so die medizinischen Ressourcen im Justizvollzug konzentriert werden. In den Gefängnissen seien derzeit aber keine Coronafälle bekannt, sagte Brux.

So genannte Ersatzfreiheitsstrafen werden verhängt, wenn etwa notorische Schwarzfahrer zu einer Geldstrafe verurteilt wurden, diese aber nicht zahlen wollen oder können. "Ersatzfreiheitsstrafer" sind laut Brux im Schnitt 30 Tage im Gefängnis. Im Berlin sitzen derzeit 271 Betroffene ein. Sie würden nach und nach entlassen. "Der Bereich wird komplett leer", so der Sprecher.